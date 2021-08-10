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嘉市2度開放餐飲內用 百貨「梅花座加隔板」雙層防疫

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
新光三越嘉義垂楊店的勝博殿豬排餐廳，也採梅花座並加隔板。記者林伯驊／攝影
新光三越嘉義垂楊店的勝博殿豬排餐廳，也採梅花座並加隔板。記者林伯驊／攝影

嘉義縣、市7月底隨全國降為2級警戒開放餐飲內用，卻因工廠群聚疫情喊卡，今天起縣市兩度解禁，市長黃敏惠到新光三越視察，瓦城泰式料理餐廳擺上隔板又要求梅花座，勝博殿日式豬排也要求2人用餐要隔1位子且用隔板，全面加嚴雙層措施，不過用餐人仍少。

據了解，瓦城的新光三越垂楊分店今天中午3組客人，業者認為雖訂位回流5成，但客人依然會擔心，外帶居多；勝博殿豬排的新光三越垂楊分店，今中午也有2組訂位，現場還有2名男客人得知能內用，便進去用餐，業者也覺「時間要再拉長，客人才會回來」。

市長黃敏惠說，經濟部統計6月全國餐飲業衰退39.9%，是史上最嚴重，開放內用後防疫要當生活日常，不要敬酒、用完餐要聊天還是把口罩戴起來，「脫口罩是目前最危險的事」。新光三越嘉義垂楊店經理曾秀燕說，防疫措施都落實到工作環境，此為必須也必要。

衛生局指出，店內不同桌要保持1.5公尺，同桌採梅花座或設置隔板，而瓦城餐廳的每一桌擺透明隔板，在椅子標記梅花座，同桌用餐，除了有距離還被隔板分開，每個座位抗菌紙巾、酒精棉片；勝博殿將長桌放隔板，有2名男客人要內用，被安排坐同桌，但中間隔1位子，另特殊設計親子坐位，只能1家長帶1孩子。

不過嘉義市有不少店家未開放內用，知名東門雞肉飯2家分店，今都仍僅供外帶，張姓業者透露，去外面了解其他店家做法，很多也沒開放內用，希望員工都有打疫苗，能保護員工也保護客人，再來評估。

林聰明沙鍋魚頭的執行長林佳慧說，店內裝潢還在收尾階段，暫不提供內用，還要觀望約2周，擔心避免上次開放內用，餐飲業者跟水產公司叫貨，卻又突然出現疫情，讓營運上比較為難，也怕內用後客人一下子湧入太多，防疫難控管，且目前外帶顧客成長多，傾向觀望再滾動式調整。

嘉市府為嘉縣工廠群聚案，實施擴大篩檢專案，採檢58人皆陰性，民雄家庭確診案也擴大篩2人都陰性，黃敏惠說，開放內用又關真的不得已，再開放會用更高規格防疫。

新光三越嘉義垂楊店的瓦城餐廳，採梅花座，又有加隔板。記者林伯驊／攝影
新光三越嘉義垂楊店的瓦城餐廳，採梅花座，又有加隔板。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右五）今到新光三越嘉義垂楊店的瓦城餐廳，視察防疫。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右五）今到新光三越嘉義垂楊店的瓦城餐廳，視察防疫。記者林伯驊／攝影
新光三越嘉義垂楊店的瓦城餐廳，今中午有客人內用。記者林伯驊／攝影
新光三越嘉義垂楊店的瓦城餐廳，今中午有客人內用。記者林伯驊／攝影
新光三越嘉義垂楊店的瓦城餐廳，採梅花座又有加隔板。記者林伯驊／攝影
新光三越嘉義垂楊店的瓦城餐廳，採梅花座又有加隔板。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右二）今視察新光三越嘉義垂楊店的餐廳防疫措施。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右二）今視察新光三越嘉義垂楊店的餐廳防疫措施。記者林伯驊／攝影

嘉義 梅花 黃敏惠

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