公視年度大戲《斯卡羅》本周開播 多處主景在台南
公視史詩旗艦劇《斯卡羅》將於本周六（8月14日）開播，這齣由真實歷史改篇的戲劇，敘述150年前一椿對台灣發展影響深遠的事件，其中多處重要場景都是在台南拍攝，劇組今天舉辦線上記者會，台南市長黃偉哲也送上台南在地特產，預祝收視長紅。
台南市文化局表示，《斯卡羅》的主要場景「台灣府城」，是在鹽水區的岸內糖廠內搭建，中央與地方共補助4000萬元給劇組，從2018年起，在糖廠內從無到有、一磚一瓦搭建而成，由曾獲金鐘獎的美術指導許英光親手打造，歷經1年多的時間，是市府、文化部及公共電視合作獻給台灣影視業界的首座歷史時代場景。
文化局表示，《斯卡羅》在台南的4大主景，除了在岸內糖廠影視基地搭建的台灣府城，還有安平區的原德商東興洋行、東區的台南神學院及大內區的二溪惡地。原德商東興洋行為台南市定古蹟，早期是經營樟腦、砂糖出口買賣的重要據點；而之前就因為導演曹瑞原拍攝《一把青》爆紅的台南神學院於1903年建立，同樣也是市定古蹟，曹瑞原這再次再拍《斯卡羅》也沒有忘記神學院；另外，大內二溪地區特殊的惡地地形，也被曹瑞原看中做為劇中多方角力談判的地點。
斯卡羅改編自陳耀昌的小說《傀儡花》，劇情講述1867年美國商船「羅妹號」在恆春半島的琅嶠地區發生船難，船員誤闖排灣族領地遭出草殺害。事件影響所及，不僅讓台灣躍上國際舞台，也讓當地原住民部落、馬卡道聚落與移墾的閩、客庄人受到外部勢力的劇烈改變。
文化局長葉澤山說，曹瑞原導演率領的臺北創造拍攝團隊，是岸內糖廠影視基地創業並肩作戰的好夥伴，自2018年起市府和劇組便一起在閒置多年的岸內糖廠開疆闢土，完成第1座時代場景，重現明清時期臺灣府城街坊、城門、市集及閩南式建築等街廓樣貌。後續基地的第2座時代場景－日治時期的榮町，也將於今年底完成，台南市的岸內糖廠影視基地未來將持續作為每一部優質歷史劇的後盾，歡迎影視業者多加利用、影視類大專院校也可前來交流參訪。
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