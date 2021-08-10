公視年度大戲《斯卡羅》本周開播 多處主景在台南

公視史詩旗艦劇《斯卡羅》將於本周六（8月14日）開播，這齣由真實歷史改篇的戲劇，敘述150年前一椿對台灣發展影響深遠的事件，其中多處重要場景都是在台南拍攝，劇組今天舉辦線上記者會，台南市長黃偉哲也送上台南在地特產，預祝收視長紅。

台南市文化局表示，《斯卡羅》的主要場景「台灣府城」，是在鹽水區的岸內糖廠內搭建，中央與地方共補助4000萬元給劇組，從2018年起，在糖廠內從無到有、一磚一瓦搭建而成，由曾獲金鐘獎的美術指導許英光親手打造，歷經1年多的時間，是市府、文化部及公共電視合作獻給台灣影視業界的首座歷史時代場景。

文化局表示，《斯卡羅》在台南的4大主景，除了在岸內糖廠影視基地搭建的台灣府城，還有安平區的原德商東興洋行、東區的台南神學院及大內區的二溪惡地。原德商東興洋行為台南市定古蹟，早期是經營樟腦、砂糖出口買賣的重要據點；而之前就因為導演曹瑞原拍攝《一把青》爆紅的台南神學院於1903年建立，同樣也是市定古蹟，曹瑞原這再次再拍《斯卡羅》也沒有忘記神學院；另外，大內二溪地區特殊的惡地地形，也被曹瑞原看中做為劇中多方角力談判的地點。

斯卡羅改編自陳耀昌的小說《傀儡花》，劇情講述1867年美國商船「羅妹號」在恆春半島的琅嶠地區發生船難，船員誤闖排灣族領地遭出草殺害。事件影響所及，不僅讓台灣躍上國際舞台，也讓當地原住民部落、馬卡道聚落與移墾的閩、客庄人受到外部勢力的劇烈改變。