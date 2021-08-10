外傳黑道覬覦光電商機 黃偉哲：會依法偵辦

台南光電產業發展蓬勃，外傳招來黑道覬覦，台南市長黃偉哲今天表示，市府將全力追蹤，若有廠商受到威脅和刁難，將移送治安單位依法偵辦。

黃偉哲今天接受媒體採訪指出，台南光電產業發展快速受各方關切，傳聞有些幫派到台南插旗，甚至有廠商遭威脅和刁難，這是治安問題，也是國家政策問題。

黃偉哲表示，不論是綠能或經濟發展，對民眾相對有利，若有人想在台南趁火打劫，或趁機威脅撈一筆，這是全民無法容忍的，市府將全力追蹤，貫徹中央政策，移送治安機關偵辦依法辦理。

台南自民國100年啟動陽光電城專案計畫，推展太陽光電設置，台南不僅有充足日照條件、綠能產業鏈完整，加上市府成立單一服務窗口，以及中央設立沙崙綠能智慧科學城等四大優勢，以務實策略點滴累積台南太陽光電發展能量，獲得國內外綠能產業認同。

依市府經濟發展局數據，截至今年6月底止，太陽光電同意備案件數共8250件，容量2238MW，預估年發電量約28.9億度，近10.5座曾文水力發電廠年發電量，可供近82.5萬戶年家庭用電，年減碳量約147.2萬噸，相當4525座台南公園減碳量，吸引投資金額將近1567億元，目標在110年達到累計2.25GW太陽光電目標。