阿里山林鐵停駛期間加強養護 豪雨未影響復駛

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，在林鐵因COVID-19疫情停駛期間，加速鐵路養護進度，進行枕木替換、邊坡治理，平安渡過上週豪雨侵襲，今天順利復駛。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，林鐵從5月18日停駛，至今天復駛，今天共56名旅客搭祝山線觀日列車看日出，從嘉義車站發車的阿里山號對號列車則有26名旅客搭車。

周恆凱接受中央社記者訪問表示，日前連日大雨，嘉義山區道路受損嚴重，但阿里山林業鐵路安然無恙，今天順利復駛，原因是善用停駛期間，加速鐵路養護進度，進行枕木替換、邊坡治理，才能平安渡過豪雨侵襲。

周恆凱說，鐵路沿線邊坡治理，已完成11件工程，包括近日整治的獨立山、水社寮、梨園寮及第一分道邊坡，不再因大雨沖刷，土石滑落，影響通行。另外以水泥枕抽換腐朽的木枕已超過7000支，增加火車行駛的安全性。

周恆凱說，今天天氣轉晴，早上阿里山有看到日出，搭林鐵上山看日出的遊客都很開心。林鐵渡過豪大雨的考驗，重新運作，工作人員也很開心。

阿里山林鐵及文資處表示，林業鐵路本線（嘉義至十字路）阿里山號對號列車今天復駛，行駛嘉義至奮起湖區間，限乘108人、不售站票，且僅停靠嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖等5站；其餘無派駐人員車站均不停靠。

另外，每週六、日開行的不對號座「中興號」列車、嘉義至北門區間的檜木列車及主題列車仍暫時停駛。

至於阿里山國家森林遊樂區的林業鐵路祝山、神木、沼平3條支線，也自明天起降載復駛，每班列車承載人數由350人調整為150人，檜木車廂每班列車由200人調整為120人，搭乘遊客須配合實聯制、量測體溫及全程配戴口罩。