蘇貞昌看台南三爺溪水患治理 肯定台南與中央合力有成

行政院長蘇貞昌今天視察台南仁德區的三爺溪水患治理，得知先前連續多日豪雨都未再傳災情，肯定台南市府與中央合力有成，還強調這就是妥善運用前瞻建設經費的效果，在野黨曾丟水球、灑麵粉杯葛，後來都大力爭取，二、三期不見反對聲音，事實證明人民支持，讓政府更有力做事。

黃偉哲表示，2017年海棠颱風、2019年813豪雨，各降下316毫米、372毫米，後壁、北門、永康、仁德、將軍與安南等區積水淹水，這一波連續降雨高達775毫米，之前淹水的地方都無災情，可見水患治理有成。

黃偉哲強調，安南區安中路一大雨就淹水被形容是安中河、崑山科大學生說他們在崑山水上樂園，中華醫大則變成水世界，這次豪雨都沒出現，證明市府努力成果，而台南比較迫切需要的治水經費為64億元，希望中央支持。

三爺溪旁中華醫事科大校長孫逸民向蘇貞昌請願，指校方已提供體育館讓政府增設每秒9立方米抽水機組，希望中央加速推動，盡快發包，徹底解決三爺溪積淹水問題。

蘇貞昌率部會官員勘查三爺溪中華醫大河段，市長黃偉哲、立委陳亭妃、王定宇、林宜瑾與市議員郭鴻儀、杜素吟等到場，水利署簡報治水成果。孫逸民與仁德廠商協進會理事長林伯川肯定政府整治三爺溪用心，淹水明顯改善。