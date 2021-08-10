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影／東山龍眼裂果勘災 蘇貞昌歎可惜 勘災認定從簡從速
行政院長蘇貞昌今上午到台南東山勘災，了解當地絲瓜、龍眼因日前連續豪雨受害情形，蘇貞昌看著滿地裂果龍眼心疼農民，直呼「真沒彩」（台語，可惜之意），強調政府會勘災認定會從寬、從簡、從速，全力挺農民。
蘇貞昌上午由台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、農委會主委陳吉仲、立委陳亭妃等人陪同，來到國三東山服務處附近的絲瓜田與龍眼園勘災，看到絲瓜因連日豪雨導致著果率不良、葉片及植株根部腐敗等受損，蘇貞昌表情相當凝重。
隨後蘇貞昌也到附近一處龍眼園視察龍眼受損情形，一下車看到地上掉落大片落果及樹上裂果，蘇貞昌挽著老農民的手直說「真沒彩」（台語，可惜之意）。
台南市長黃偉哲也向蘇揆、陳吉仲反應，台南這波農損災情嚴重，希望政府勘災認定會從寬、從簡、從速，蘇、陳也頻點頭說，會全力挺農民。
蘇貞昌表示，農委會在第一時間公告受災縣市全區域、全品項，都符合申請現金救助資格，會以最簡化方式從寬認定災損，從速從寬撥款救助，讓受影響農民盡快獲得補償、協助農民整理田園、重新耕耘。
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