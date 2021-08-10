張麗善遞交書面農業4項訴求 獲蔡英文這樣回應

蔡英文總統昨到雲林縣元長鄉勘災，雲林縣長張麗善除感謝中央從善如流農損全品項補助，也當面向蔡總統以書面提出包括「補助落花生復耕費用及辦理專案休耕」、「農水路改善計畫」、「農產品冷鏈物流建置」與「農作物樓地板保障」等四項訴求，期盼與中央合作突破雲林農業困境。

雲林農業災損5211萬元位居全台第一，張麗善感謝中央為雲林開啟全品項天然災害救助和低利貸款先例，這次災損只要農損超過20%，符合現金救助標準，可獲補助用最快方式協助復耕，穩定供需物價。

張麗善今天說明四項書面訴求，指花生接連受災，面臨無種子可播種的困境，建議中央補助花生復耕費用及辦理專案休耕，或提供非敏感作物以符合「對地綠色環境給付計畫」轉作申報規範。此提議獲總統和農委會正面回應，協助盡速解決困境。

張麗善並提出，農路及農田排水設施，影響農業發展甚鉅，建請農委會從明年度起每年提高農地重劃區緊急農水路改善計畫補助金額4億元；雲林有48個重劃區，重劃已逾25年，建請中央放寬該計畫年限標準，並因應物價波動提高相關補助，以符合地方實際改善重劃區的需求。她並提議建立現代化農業產銷存運體系，打造冷鏈物流運銷，保障農民收益，穩定市場價格及保障食安。

對於縣長張麗善的提議，蔡總統都獲正面回應，蔡英文指出，冷鏈是政府目前一直持續投資的建設，也希望把整個冷鏈做得更完整、普及，農業產品有個好的儲存設備，冷鏈做得好，產銷就沒大問題，市場供應也穩定，這是最應優先推動的項目。

蔡英文更進一步表示，最近歷經百年旱澇接踵而至，國內不分彼此，基層和中央通力合作才是最重要，不但快速反映災情，中央也快速作出決策，讓農耕早日復恢，穩定產銷秩序，讓辛苦的農民損失降至最低，這是上下一心團結的結果，感謝大家的辛苦。