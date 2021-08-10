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連日豪大雨重創偏鄉小校 嘉義縣48校淹水災損破千萬
盧碧颱風引發的熱帶低壓及西南氣流，帶來多日豪大雨，除重創嘉義縣農業、交通，還造成偏鄉小校淹水災情，縣府教育處統計，初估災損金額計1069萬5800元，目前放暑假，教職員忙災後清理校園，淹水受損校園設施，亟需中央協助，開學前修復。
教育處說，受連日豪大雨影響，縣轄內埔國小等48所學校出現災損情形，其中景山國小、內埔國小、下楫國小、龍崗國小及古民國小等5校，因排水系統不良、雨勢過大，造成校園嚴重積水及淹水情形，目前校園積水已退，校方刻正辦理清潔工作。
其他學校因豪大雨，造成操場邊坡土石掏空、水源管線損壞、教室漏水、樹木傾倒、設備設施等多項教學環境，遭雷擊損壞等情事。
教育處表示，行政院公共工程委員會針對豪雨造成災害，公共設施災後復建經費，若需行政院協助，復建經費需求可依「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」申請補助，受災學校將依規定申請補助。
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