有人情味的回收站 雲縣19雜貨店、檳榔攤變環保大使

雲林縣幅員遼闊，多數鄉下地方仍然沒超商，環保局調查，民眾頻繁出入的雜貨店或檳榔攤，常把玻璃瓶罐混雜垃圾丟棄，去年媒合9間雜貨店設回收站，今年新增6間雜貨店及4家檳榔攤，讓鄉間居民習慣資源回收從生活做起，上半年全縣回收率從51％升至52.49％，月資源回收量增加189公斤。

環保局副局長黃富義表示，清潔人員收運垃圾後，在處理末端常遇到家庭或商店將玻璃瓶罐丟棄在一般垃圾中，民眾多半不了解，其實垃圾包丟進垃圾車後會被壓碎，原本可以回收的玻璃瓶罐要再回收就很困難。

黃富義指出，一般垃圾中也常有廚餘混雜其中，據統計，每一包一般垃圾中平均就占超過2成，每日累積量相當可觀，以日垃圾量平均320噸左右，每日就有近50公噸的廚餘被隨意丟置。

「垃圾減量、資收增量、環境滿分」黃富義說，環保要到位，必須從源頭落實，否則民眾沒有做好資源回收分類，廚餘也未另外丟置，當垃圾送至ZWS零廢棄資源化系統時，會產生2次發酵問題，造成燃料棒製程的困擾。

對此環保局加強資源回收量能，去年開始媒合鄉間傳統雜貨店，包括西螺、莿桐、林內、古坑、大埤、土庫、口湖、東勢、元長等鄉鎮業者設置資收設施，並於環保局電動車充電站設1處定點式電池回收站。

環保局表示，回收站設施由環保局提供回收桶或網袋供其擺設，讓民眾得以隨手丟一般垃圾或回收物品，平均每站每月約有20斤資收量，成效不錯，今年再增二崙、西螺、林內、虎尾、斗南等鄉鎮共10處資收點，普及民眾適應隨手做資收的習慣。

黃富義指出，無論家庭或商店垃圾，民眾務必意識自身在做回收時，就要將玻璃瓶罐按顏色分類回收，或至少將玻璃瓶罐與其他回收物分開放置，以利清潔人員收運後末端處理。

林內鄉重興村朱姓商店業者說，自家5年前開始在店面推資源回收，林內鄉雖非都市，但民眾長期配合鄉公所清潔隊宣導，資源回收觀念強，因此推行順利，今年7月加入環保局設站計畫，最大的改變就是現在幾乎不見垃圾落地。