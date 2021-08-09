有人情味的回收站 雲縣19雜貨店、檳榔攤變環保大使
雲林縣幅員遼闊，多數鄉下地方仍然沒超商，環保局調查，民眾頻繁出入的雜貨店或檳榔攤，常把玻璃瓶罐混雜垃圾丟棄，去年媒合9間雜貨店設回收站，今年新增6間雜貨店及4家檳榔攤，讓鄉間居民習慣資源回收從生活做起，上半年全縣回收率從51％升至52.49％，月資源回收量增加189公斤。
環保局副局長黃富義表示，清潔人員收運垃圾後，在處理末端常遇到家庭或商店將玻璃瓶罐丟棄在一般垃圾中，民眾多半不了解，其實垃圾包丟進垃圾車後會被壓碎，原本可以回收的玻璃瓶罐要再回收就很困難。
黃富義指出，一般垃圾中也常有廚餘混雜其中，據統計，每一包一般垃圾中平均就占超過2成，每日累積量相當可觀，以日垃圾量平均320噸左右，每日就有近50公噸的廚餘被隨意丟置。
「垃圾減量、資收增量、環境滿分」黃富義說，環保要到位，必須從源頭落實，否則民眾沒有做好資源回收分類，廚餘也未另外丟置，當垃圾送至ZWS零廢棄資源化系統時，會產生2次發酵問題，造成燃料棒製程的困擾。
對此環保局加強資源回收量能，去年開始媒合鄉間傳統雜貨店，包括西螺、莿桐、林內、古坑、大埤、土庫、口湖、東勢、元長等鄉鎮業者設置資收設施，並於環保局電動車充電站設1處定點式電池回收站。
環保局表示，回收站設施由環保局提供回收桶或網袋供其擺設，讓民眾得以隨手丟一般垃圾或回收物品，平均每站每月約有20斤資收量，成效不錯，今年再增二崙、西螺、林內、虎尾、斗南等鄉鎮共10處資收點，普及民眾適應隨手做資收的習慣。
黃富義指出，無論家庭或商店垃圾，民眾務必意識自身在做回收時，就要將玻璃瓶罐按顏色分類回收，或至少將玻璃瓶罐與其他回收物分開放置，以利清潔人員收運後末端處理。
林內鄉重興村朱姓商店業者說，自家5年前開始在店面推資源回收，林內鄉雖非都市，但民眾長期配合鄉公所清潔隊宣導，資源回收觀念強，因此推行順利，今年7月加入環保局設站計畫，最大的改變就是現在幾乎不見垃圾落地。
朱姓業者的店前設有一般垃圾、各類別回收桶及電池回收桶，但他說其實民眾還是會直覺把可以回收的物品通通丟進單一回收桶裡，得空時還是得再做一次細部分類，只能盡量宣導客人，也希望以身作則影響大家改變習慣。
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