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今年各地普度縮水冷清 唯獨「這個地方」熱度不減
今年疫情影響，各地中元普度規模大幅縮水，北港朝天宮今天也召集各商鋪說明年今普度情況，對於往年開放搶水果的水果山，今年將取消改供奉水果籃，以往許多家戶也會掛上斗笠燈篙，今年也變少了，被喻為最冷的普度節，只有雲林肉品市場普度規模不減，7月1日起就備妥大批供品，由屠宰生產線員工在畜魂碑前祭拜，中元節再進行「大普」供拜牧草等豐盛動物供品。
農曆7月各地進入普度旺季，但今年疫情因素各地普度規模不如以往，「北基隆、南虎尾」以雲林普度規模最大的虎尾鎮七個普度區，過去有人從初一就開始祭拜，但今年規模大幅縮減，不但各種大型慶祝活動都停止，甚至也沒有夜市攤販。
往年最有名的北港普度「大搶水果山」今年也取消，北港朝天宮今天邀集各商鋪宣導「防疫普度」，法會將從農曆7月12日起3天，因水果山搶水果幾百人搶成一團，不符防疫原則，雖疫情降級仍予取消，建議改以水果籃祭拜。
進入鬼月還有一大特色，就是許多家戶門口會掛起「斗笠燈篙」，代表為好兄弟照明道路，但今年懸掛燈篙保平安的人也變少，7月普度難得冷清，虎尾鎮長丁學忠表示，相信好兄弟也能體諒陽間疫情的難處，不過該盡的禮數也不會少，誠意最重要，期待好兄弟能繼續保佑四時無災。
在一片冷清的7月祭典中，只有雲林肉品市場的普度規模不減，從前天7月初1，就準備大批供品，在市場內的「畜魂碑」前，由屠宰部門員工團拜，祈求平安。肉品市場總經理黃加安指出，「畜魂碑」祭拜動物從日治時代沿傳至今，已成肉品市場每年祭拜的重要習俗，中元節當天將擴大祭拜一卡車的牧草及各種動物祭品，借以超度安靈，庇佑平安。
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