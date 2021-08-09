南市農損災情擴大 農委會列「全品項現金救助地區」

南市農作物災情持續擴大，經市長黃偉哲向農委會持續爭取，將南市為「全品項現金救助地區」，今下午已獲農委會同意，黃偉哲呼籲農民，若有農作物受損，請於8月10日至8月19日止，速向所轄公所提出申請，以維護自身權益。

台南市政府農業局表示，南市農業災損迄今已達3920萬元，總受損面積957.48公頃，以東山、大內及柳營等龍眼474.5公頃居冠；大內、山上、楠西187.15公頃次之，仁德、歸仁及新市等西瓜115.4公頃居第三，各區公所持續通報災損中。

農業局長謝耀清表示，符合此次公告資格的農民，請於8月10日至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。