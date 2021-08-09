南市農損災情擴大 農委會列「全品項現金救助地區」
南市農作物災情持續擴大，經市長黃偉哲向農委會持續爭取，將南市為「全品項現金救助地區」，今下午已獲農委會同意，黃偉哲呼籲農民，若有農作物受損，請於8月10日至8月19日止，速向所轄公所提出申請，以維護自身權益。
台南市政府農業局表示，南市農業災損迄今已達3920萬元，總受損面積957.48公頃，以東山、大內及柳營等龍眼474.5公頃居冠；大內、山上、楠西187.15公頃次之，仁德、歸仁及新市等西瓜115.4公頃居第三，各區公所持續通報災損中。
農業局長謝耀清表示，符合此次公告資格的農民，請於8月10日至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。
農民若申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，可向各地農漁會或農業金庫提出申請。
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