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龍眼採收不到五成 台南議員籲政府全面補助、從優從簡
台南市議員李宗翰表示，連日豪雨導致龍眼含水量過高，南市東山區龍眼約有五成都已破裂，希望政府加速簡化補助流程，且從優、全面補助，減少農民損失。
南市東山區龍眼面積有1359公頃，產量達8566公噸，為全南市之冠，李宗翰偕同農業局副局長陳仲杰、青山里里長李正才及農民，一同勘查破裂、無法採收的龍眼。
李宗翰表示，目前應是即將採收龍眼時期，但連日豪雨導致龍眼含水量過高，今日勘查有超過五成龍眼都已破裂，看天吃飯的農民們都很苦惱，希望政府可以加速簡化補助流程，並且從優、全面補助。
李宗翰指出，目前東山龍眼因豪雨受損嚴重，而農民面臨兩難局面：果實現階段約只有八成熟，若強行採收，果實不夠豐滿厚實，不能烘乾保存，已採收的新鮮龍眼也僅能保存三天，超過三天則可能發霉或破裂；若不採收，等到太陽一出，樹上的果實便會裂開，成為棄果。
李宗翰進一步表示，此次豪雨農民受損嚴重，行政院應協助受農損農民，採取全面補助，放寬認定，簡化流程。陳仲杰表示，李宗翰先前已有在質詢中爭取農損補助，農業局也隨即透過公文向行政院農委會爭取。
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