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台南市夾娃娃機店10日開放 不必專人但要網路遠端監控

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市經濟發展局今天公布夾娃娃機店最新防疫規範。圖／市府提供
台南市經濟發展局今天公布夾娃娃機店最新防疫規範。圖／市府提供

國內7月27日防疫警戒降級，規定選物販賣機商店（夾娃娃機）可開放，但必須要有專人在現場管理防疫措施，業者一再反應無力提供專人，台南市長黃偉哲今天表示，由於中央有進一步開放的指引，台南市從明天起進一步開放夾娃娃機可以營業，但必需要提出防疫計畫送經濟發展局審查通過，業者需提供網路監控、廣播設備，現場並提供管理人員的電話，撥打後1小時之內到場。

經發局局長陳凱凌表示，業者必須做好防疫措施，並將現場影像留存供市府抽查，一旦有民眾在店內沒有遵守防疫規定，市府將依照影像開罰，情節嚴重業者也需配合停業一周。

夾娃娃機店雖然在上個月底就開放營業，但業者一直無法有專人在現場，因此等於無法營業，台南市不少民代都接到業者陳情，希望能給業者一線生機。

陳凱凌表示，業者如果現場沒有專人，必須提防疫計畫送審，計畫中包括現場的網路監視、廣播系統，出入口要有管制並限制人流（每人2.25平方公尺），消費者需全程戴口罩、實聯制及保持社交距離，現場並需提供量體溫、酒精及拋棄式手套，同時機具每4小時、環境每8小時至少消毒一次。現場還必須提供管理人員的姓名與電話，同時在一小時內到場。

台南市經濟發展局局陳凱凌今天公布夾娃娃機店最新防疫規範。記者修瑞瑩／翻攝
台南市經濟發展局局陳凱凌今天公布夾娃娃機店最新防疫規範。記者修瑞瑩／翻攝

夾娃娃機 實聯制

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