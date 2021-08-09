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上月4次猴子電死致雲林山區停電 台電更新包材防護2.0

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
電桿上既設的普通型變壓器，器體都有帶電，只要碰觸某一處就會感電，尤其是裸露接頭部位。記者陳苡葳／攝影
電桿上既設的普通型變壓器，器體都有帶電，只要碰觸某一處就會感電，尤其是裸露接頭部位。記者陳苡葳／攝影

雲林林內鄉山區村落停電情事時有所聞，光林內鄉坪頂村1個月內就發生2、3次，主因都是猴子誤觸高壓電導致，對此台電公司開發防護包材，將坪頂1至70號電桿加裝包材，今天再針對既有線材做機動式巡檢更新，動員36名工程人員加強架空線路被覆化作業，希望有效降低事故停電發生率。

坪頂村上月發生數次無預警停電狀況，村長林賢宗在雲61線道上，先後發現4隻猴子屍體，研判猴子是要爬到一旁的龍眼樹摘果子吃，但誤觸高壓電線而亡。

台電雲林區處市區巡修課長陳國明表示，猴子因體型及有攀爬、搖擺與抓咬等動作，相較體積小的小鳥、松鼠，猴類四肢發達，感電機率就比較高，因此台電前年開發相關被覆化裝置器材，希望降低鳥獸、樹竹等外物碰觸電桿而感電的事件發生，同時持續針對易發生地段優先更新線材。

陳國明說，古坑及林內兩鄉山區除一般常見的松鼠、鳥類，以獼猴觸電的頻率較高，因此每年會安排2次例行性更新及巡檢作業，另像斗六市因位處市區，則是針對公園綠地等局部更新巡檢。

陳國明指出，針對常發生動物碰觸電桿的區段，搭配防護線材優先安排更新，今天共出動8部大、小工程車，及36名資深與新進人員，由現場負責人指導林內鄉坪頂村1號到70號電桿施工作業。

陳國明表示，此次作業包括跳線壓接接頭包覆處理，由於其使用時間久會劣化、不敷使用，保護作用降低，鳥獸碰觸仍會感電，因此採用絕緣防水保護片加強包覆。

另將原有的電纜接頭600伏特引接線，更換為25KV級引接線，密封高壓電線；因既設的普通型變壓器，器體都有帶電，只要碰觸某一處就會感電，尤其裸露接頭部位，因此吊換為密封型變壓器，讓鳥獸不易碰觸到高壓電。

台電雲林區處工程人員將林內鄉坪頂村電桿既設的普通型變壓器，吊換為密封型變壓器。記者陳苡葳／攝影
台電雲林區處工程人員將林內鄉坪頂村電桿既設的普通型變壓器，吊換為密封型變壓器。記者陳苡葳／攝影
台電雲林區處工程人員將林內鄉坪頂村電桿上原有的電纜接頭600伏特引接線，更換為25KV級引接線，密封高壓電線。記者陳苡葳／攝影
台電雲林區處工程人員將林內鄉坪頂村電桿上原有的電纜接頭600伏特引接線，更換為25KV級引接線，密封高壓電線。記者陳苡葳／攝影
台電雲林區處工程人員將跳線壓接接頭做包覆處理，由於其使用時間久後會劣化、不敷使用，保護作用降低，鳥獸碰觸仍會感電，因此採用絕緣防水保護片加強包覆。記者陳苡葳／攝影
台電雲林區處工程人員將跳線壓接接頭做包覆處理，由於其使用時間久後會劣化、不敷使用，保護作用降低，鳥獸碰觸仍會感電，因此採用絕緣防水保護片加強包覆。記者陳苡葳／攝影
台電公司2年前開發防護資材防止鳥獸觸電，雲林區處持續針對轄內常發生動物碰觸電桿的區段，優先安排更新，今天更新區段為林內鄉坪頂村。記者陳苡葳／攝影
台電公司2年前開發防護資材防止鳥獸觸電，雲林區處持續針對轄內常發生動物碰觸電桿的區段，優先安排更新，今天更新區段為林內鄉坪頂村。記者陳苡葳／攝影
台電雲林區處今天針對既有線材做機動式巡檢更新，並加強架空線路被覆化作業，希望降低事故停電發生率。記者陳苡葳／攝影
台電雲林區處今天針對既有線材做機動式巡檢更新，並加強架空線路被覆化作業，希望降低事故停電發生率。記者陳苡葳／攝影
密封型變壓器的設計是減少裸露帶電部位，可讓鳥獸不容易碰觸到高壓電。記者陳苡葳／攝影
密封型變壓器的設計是減少裸露帶電部位，可讓鳥獸不容易碰觸到高壓電。記者陳苡葳／攝影

猴子 停電 台電

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