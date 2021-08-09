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前七股代表會副主席王上村過世 妻兒代捐遺愛助弱勢
82歲的前台南縣七股鄉民代表會副主席王上村日前過世，他生前樂善好施，妻與3名兒子今代他捐款，幫助七股區166戶低收入戶，每戶透過公所將收到3千元及米兩包、油兩罐，另外王上村的妻兒再捐七股區公所行善團33萬2000元，希望拋磚引玉透過區公所行善團持續照顧七股在地弱勢。
王上村連任第10屆至第18屆、共9屆任37年鄉民代表，是原台南縣內鄉鎮市民代表中，連任次數最多、也是最資深的代表。七股區顏文穗區長表示，副主席有很多助人小故事流傳在區內，令人樂道傳誦。
王上村大兒子王一清說，父親小時家境困苦，但為人古道熱腸、事事樂觀且熱心助人，「希望社會有更多人可以像爸爸ㄧ樣有大愛扶傾濟弱的精神，人間就添更多溫暖」。
顏文穗表示，王上村長年深耕在地服務鄉里，此次家人捐款幫助七股弱勢民眾、仁風義舉令人敬佩；公所會妥善運用社會資源，健全七股行善團，致力照顧弱勢族群，「讓老有所居，少有其養，拉近城鄉生活差距」。
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