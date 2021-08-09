嘉義縣10日恢復2級管制 餐飲開放內用
嘉義縣7月30日發生水上某工廠群聚染疫事件，實施加強版2級管制，並連續10日擴大篩檢，2431人全部陰性，嘉義縣政府宣布明天（10日）起恢復2級管制，餐飲開放內用。
中央疫情指揮中心7月27日將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降為2級警戒，但7月30日發生水上某工廠群聚染疫事件，共造成嘉義縣市13人染疫，當日縣市政府同步實施加強版2級管制，餐飲業、夜市只能外帶，不能內用。
嘉義縣長翁章梁表示，水上某工廠群聚事件後，民雄又發生家庭染疫案，嘉義縣除延長2級加強管制時間，更積極透過擴大篩檢，防堵可能的傳播，10天來衛生局所人員風雨無阻，篩檢2431人，全部陰性，明天起恢復防疫2級警戒措施。
翁章梁指出，恢復2級管制最直接影響就是開放餐飲內用，此外包括開放縣府及鄉鎮市公所辦理活動、開放公有場館、開放公祭等措施，均依指揮中心第2級疫情警戒管制措施規範辦理。
嘉義市政府昨天也宣布，10日起解除加強版管制，恢復2級警戒標準，開放餐飲內用。
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