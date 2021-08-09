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台南麻豆柚農組公益聯盟 賣文旦所得公益回饋家鄉弱勢
台南市麻豆區青年農民李佳翰、李明彥發起「快快公雞公益聯盟」，今年連續第7年辦中秋公益活動；今天在麻豆安業國小辦說明會，有7名柚農參與，將銷售文旦所得兩成捐獻給公益團體、一成捐給屬偏鄉的安業國小教育儲蓄戶，校長陳宏吉非常感動。
麻豆文旦種植面積8百多公頃是台灣主要文旦產區之一，在地青農7年來陸續捐贈所得的兩成、約15萬元給北台南家扶、創世基金會等在地弱勢慈善團體，今年將另捐出所得一成來協助安業國小。
麻豆農會總幹事孫慈敏表示，青農除了利己也做了很多利他的事，是麻豆的驕傲；麻豆辦文旦評比是唯一把園區管理也列入，果農重視管理，像照顧子女，農民參加活動到外地，都不忘要先看一下果園狀況，用心投入的結果是水旱災的影響也較小。
參與公益聯盟農民說，上一代只固守自己在家務農，不懂得參與回饋，今年延伸到學校。希望更多人參與。聯盟發起人李佳翰說，成員大多是安業國小畢業，也住在安業當地，大家一直都想貢獻心力回饋家鄉，今年特別發起幫助學校弱勢學生，學校會將捐款放在教育儲蓄專戶妥善使用。
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