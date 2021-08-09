嘉義縣勘查農作受損 陳吉仲：簡化現金救助流程

連日豪雨，農產損失嚴重，農委會主委陳吉仲上午到嘉義縣勘災表示，為讓農民快速領到天然災害現金救助，將宣布嘉義等縣全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款。

陳吉仲今天上午在立法委員蔡易餘、嘉義縣長翁章梁陪同下，到六腳鄉、水上鄉勘查食用玉米、西瓜、木瓜災損。陳吉仲說，總統蔡英文已指示，針對此農業災損認定與補助，必須從優、從速、從簡。

陳吉仲表示，為了讓農民可以快速領到天然災害現金救助，今天農委會將宣布彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款，另南投縣、苗栗縣等縣內特定品項或特定鄉鎮一同公告。

今天公告後，嘉義縣的食用玉米與木瓜、西瓜等瓜果類，全部用最簡化的方式申領現金救助，農民只要向鄉鎮市公所申報種植品項與種植面積，公所不用再到現場會勘。

陳吉仲強調，農委會簡化救助措施，讓農民可以早日復耕，而復耕所需的經費，也能申請天然災害低利貸款，除享有優惠利率外，另給予免利息至明年4月，減輕農友還款壓力。

上午陳吉仲勘查災損，嘉義太保一帶正下著大雨，走入田裡時，因太過泥濘，一度腳深陷土中，費了一翻力氣才脫身。他說，今天下午蔡總統將至嘉義縣新港鄉、雲林縣元長鄉瞭解葉菜類與落花生受損情形。