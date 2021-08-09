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連日豪雨 黃偉哲大賣場看菜價平穩

中央社 / 台南9日電

受盧碧颱風及西南氣流影響，台南連日豪雨，許多菜園遭遇農損，導致菜價波動。台南市長黃偉哲上午前往大賣場視察第一線量販店，了解菜價平穩情形，並提供購買蔬果竅門。

黃偉哲表示，最近連日豪雨，可想而知菜價一定會上漲，今天特地來大賣場看看。而此時購買蔬果還是有一些竅門，第一個，買有機蔬菜，這些都是契約生產契約交貨，不會任意漲價；第二個，買菇類，菇類價格相對平穩，甚至金針菇還買一送一；第三，買香菜，香菜主要用作調味，非主食的蔬果價格一般不會過於浮動。

至於這個時候盡量不要買的蔬果，黃偉哲建議，像山東白菜或高麗菜等葉菜類，水患過後價格被哄抬過高，高麗菜一顆超過150元，平日約10幾元，價差高達15、16倍。

他說，聰明的家庭主婦可以選擇有機蔬菜如小白菜，也是葉菜類，一包只要40、50元，既便宜又有生產履歷，或選擇山藥等根莖類價格較不受影響的蔬果。（編輯：黃世雅）1110809

菜價 黃偉哲 豪雨

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