「幸福水果」酪梨挺過乾旱大雨 台南大內14日辦酪梨節

台南市大內區許多農民栽種又稱「幸福水果」酪梨，面積達170公頃全台最大；區公所今天舉辦說明會、宣布14日與大內農會舉辦酪梨節活動促銷，將是疫情警戒降級後台南第一場官辦產業文化活動。上午市議員尤榮智、陳秋宏等人也到場參與造勢，現場相當熱鬧。

區長李義隆表示，酪梨營養豐富，大內栽培面積台灣第一、是在地重要產業；今年因疫情、旱災雨災造成農損，農民仍用心種出好品質，疫情下希望辦活動推廣。

酪梨節14日上午9點在大內石子瀨活動中心舉行，將以影像、圖片、文字、實物等展示酪梨品種、如何挑選、酪梨營養等相關知識。

當天還有社區發展協會提供的酪梨仔麵、酪梨仔茶、酪梨防蚊液、酪梨沐浴乳、酪梨皮與甜根子染劑及甜根子製作工藝品，還有酪梨精緻料理，要讓遊客大開眼界。

李義隆說，配合市府防疫規畫，活動實聯制並有人流限制，全程須戴口罩，進場前量體溫、手部消毒等。會場還有生活美學作品展示，推展資源回收、保護環境觀念；加上邀請南藝大學生、在地達人及社區發展協會、表演團體演出，農會、青農、各地社區協會、在地店家等擺攤展售農特產品。