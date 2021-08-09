IKEA嘉義店現身？行動商店租6月 貨櫃進文化公園

連鎖家具店IKEA日前上網徵「嘉義快閃店」員工，曝光展店計畫，官網也曾更新嘉義店位於嘉市文化公園；今天文化公園靠近文化路側邊、諸羅印象廣場上，已有貨櫃屋進場，據現場證實為IKEA分店，嘉市府也指出，IKEA今天起租期6個月，得以申請展延。

市府建設處表示，IKEA得標文化公園服務設施委外經營案，可使用100坪空間，每月租金3萬元，將以「行動商店」形式，依嘉市公園管理自治條例、嘉市公園認養及委託經營管理辦法，IKEA可提供簡易餐飲服務、紀念品出售、文化與藝術品展售、販賣其他經核准的項目。

文化公園靠近文化路的側邊、諸羅印象廣場上，今上午已擺放5、6個白色、綠色貨櫃，並有人員在施工，但相當低調不願透露細節，僅證實此為IKEA的商店；根據IKEA官網先前資料，貨櫃將擺成「M」狀，擬會賣冰淇淋，不過目前官網上沒有任何嘉義店的資訊。