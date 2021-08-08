快訊

Delta病毒狂襲！越南飆9690例確診 創疫情來新高

東奧閉幕現場／創作才女milet演唱 日本觀眾嚇一跳

嘉135線邊坡坍方道路中斷 翁章梁：最快速搶通

中央社 / 嘉義縣8日電
嘉義縣長翁章梁8日前往視察中埔鄉嘉135線因邊坡坍方致道路中斷情形，呼籲民眾若非必要，暫勿前往山區活動，並強調縣府會以最快速度搶通。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁8日前往視察中埔鄉嘉135線因邊坡坍方致道路中斷情形，呼籲民眾若非必要，暫勿前往山區活動，並強調縣府會以最快速度搶通。圖／嘉義縣政府提供

受西南氣流影響，嘉義縣近日大雨不斷，嘉義縣長翁章梁今天與立委陳明文、中埔鄉長李碧菁等人視察中埔鄉嘉135線邊坡坍方造成道路中斷，翁章梁強調，縣府會以最快速度搶通。

盧碧颱風雖然已遠離，但為嘉義縣帶來豐沛雨量，已達到超大豪雨，根據嘉義縣政府統計，盧碧颱風造成嘉縣內的公路傳出41處災情，不少山區道路因邊坡含水過高、土石坍方等原因而受阻。

翁章梁呼籲，山區大雨不斷，已造成山區道路柔腸寸斷，民眾如非必要，應避免到山區活動，以免發生危險；同時也責成建設處積極追蹤後續搶通情形，以最快速度讓道路恢復通行，讓民眾在雨停後能重整家園，盡快恢復正常生活。

建設處指出，截至8月7日下午6點止，統計縣內公路災情總計41處，包含省道台18線上阿里山路段，因山區持續豪雨，零星落石不斷，為維護用路人安全，公路局對受創嚴重道路實施預警性封閉。

其中嘉135線沿線（9公里到13.5公里）多處邊坡崩塌，整條道路中斷，中埔鄉公所自昨天起即派工沿線搶通，估計明天之前即可搶通。

另因路樹倒塌或邊坡崩塌造成輸電線路斷裂，一度造成山區高達10647戶停電，台電公司接獲通報也隨即派員搶修，已全數搶修完畢恢復供電。

嘉義 翁章梁

延伸閱讀

豪雨過後嘉縣農損近1900萬 農民望補助認定從寬從速

相關新聞

台南父親節聚餐人潮多 業者憂疫情再現「開放內用要再觀望」

今天是父親節，雖然南部天候不佳，但台南市各家餐廳仍出現聚餐人潮，由於之前母親節後疫情爆發，有人擔心父親節後會不會出現疫情...

台20線台南左鎮晚間竹林滑落路面 勉強單線通行

疑連日來大雨土石鬆動，台20線台南山上與左鎮交界處，今晚7點發生路旁大片竹林滑落路旁，僅能勉強維持單線通行，警方冒雨指揮...

斗六市「宅配」父親節祝福 獲獎人驚喜：足意外！

國內疫情目前雖然降溫，但為慎重防疫，雲林縣斗六市公所取消今年模範父親及好人好事代表表揚活動，市長林聖爵突發奇想，改以「行...

宣揚父愛偉大 黃偉哲到府表揚99歲模範父親

宣揚父愛偉大，台南市長黃偉哲今天前往安定區表揚99歲的模範父親蘇南鯧，並致贈獎牌及禮品，感謝其對家庭無私的奉獻，發揚台南...

最暖父親節禮物！義工蓋房今交屋 雲林鄭小妹雀躍巡房

雲林縣四湖鄉鄭姓一家5口住在豬舍改建的老舊破屋裡多年，年僅3歲的鄭小妹童言童語許願「想住大房子」，一樁心願被台灣希望義工...

農曆7月1日 台東天后宮豎燈篙迎好兄弟

今天農曆7月1日，台東天后宮一早豎燈篙，為中元普渡預做準備。天后宮表示，今年中元普度為避免群聚，不開放民眾自由供桌，僅有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。