嘉135線邊坡坍方道路中斷 翁章梁：最快速搶通

受西南氣流影響，嘉義縣近日大雨不斷，嘉義縣長翁章梁今天與立委陳明文、中埔鄉長李碧菁等人視察中埔鄉嘉135線邊坡坍方造成道路中斷，翁章梁強調，縣府會以最快速度搶通。

盧碧颱風雖然已遠離，但為嘉義縣帶來豐沛雨量，已達到超大豪雨，根據嘉義縣政府統計，盧碧颱風造成嘉縣內的公路傳出41處災情，不少山區道路因邊坡含水過高、土石坍方等原因而受阻。

翁章梁呼籲，山區大雨不斷，已造成山區道路柔腸寸斷，民眾如非必要，應避免到山區活動，以免發生危險；同時也責成建設處積極追蹤後續搶通情形，以最快速度讓道路恢復通行，讓民眾在雨停後能重整家園，盡快恢復正常生活。

建設處指出，截至8月7日下午6點止，統計縣內公路災情總計41處，包含省道台18線上阿里山路段，因山區持續豪雨，零星落石不斷，為維護用路人安全，公路局對受創嚴重道路實施預警性封閉。

其中嘉135線沿線（9公里到13.5公里）多處邊坡崩塌，整條道路中斷，中埔鄉公所自昨天起即派工沿線搶通，估計明天之前即可搶通。

另因路樹倒塌或邊坡崩塌造成輸電線路斷裂，一度造成山區高達10647戶停電，台電公司接獲通報也隨即派員搶修，已全數搶修完畢恢復供電。