台南白河出現2例日本腦炎 全區民眾打疫苗

台南市今年出現4例日本腦炎案例，其中2例位於白河區，市府動用第2預備金購買疫苗，明天起3天提供白河區民眾施打，也將加強各養豬場的防蚊措施。

台南市長黃偉哲今天下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中表示，台南今天沒有新增確診病例，但因今年台南市已出現4例日本腦炎病例，包含昨天公布的1例已有2例是在白河，其餘2例分別位於下營和歸仁區。

黃偉哲表示，目前是日本腦炎流行期，加上最近下了很多雨，各地都容易出現積水，進而孳生病媒蚊，導致日本腦炎、登革熱等由蚊子傳播的疾病可能出現，除了希望民眾加強防蚊意識，市府特別動用第2預備金，明天起為白河區民眾施打日本腦炎疫苗，接獲通知的民眾就趕快去接種。

台南市衛生局指出，台南市昨天增1例日本腦炎病例，為今年全國第20例、台南市第4例，個案居住地及活動地附近2公里範圍內有多處豬舍、雞舍及水稻田等高風險環境，提醒民眾一定要做好防蚊措施，並按時攜帶家中年滿15個月以上的幼兒接種日本腦炎疫苗。