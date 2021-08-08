斗六市「宅配」父親節祝福 獲獎人驚喜：足意外！

國內疫情目前雖然降溫，但為慎重防疫，雲林縣斗六市公所取消今年模範父親及好人好事代表表揚活動，市長林聖爵突發奇想，改以「行動頒獎車」送獎牌和禮品到40里共80位獲獎者家中祝賀，許多親屬是比當事人都還興奮驚喜，亦或出動強大親友團助陣，爲另類的表揚增添不少溫馨氛圍。

「每個家庭的阿爸親像山，給厝內堅強的依靠」林聖爵說，父愛深重，身為家中支柱的他們，以身作則教育子女，傳揚父慈子孝精神，締造和諧幸福的家庭，雖然今年表揚活動無法成形，但希望以這款「高規格」禮遇，獻給模範父親最真摯的祝福。

行動頒獎車從本月2日開跑到各里頒獎，過程中遇到強降雨攪局，不過林聖爵率市公所社會課團隊幾乎是風雨無阻，至今日終於完成所有里的表揚，行動派的付出，令獲獎者忍不住大讚「真心備感尊榮！」社會課長張月秋分享，「每到一個地方，都有不同款待」這些都是彼此收到最暖心的禮物。

「足意外！真隆重！」湖山里模範父親張甲乙說，他和里長事先都不知道行動頒獎車會來，他的小女兒見到一台大車停在家門前，先是目瞪口呆，後來才意會到是要來表揚，馬上打視訊電話給遠在紐西蘭就學的另一名女兒，邀她隔海參加頒獎儀式，大家共享爸爸的榮耀，感動心情也表露無遺。

年約6旬的社口里模範父親廖倍顯是牙醫師，31年前放棄台北生活返鄉開診，更常下鄉從事口腔醫療保健服務，其子女繼承父志，一人正在備考牙醫師執照，另一人專攻醫學學術，一家人都在行醫之路深造，深受地方敬重。

除此之外，廖倍顯還身兼鎮南國小、雲林國中、正心中學、雲林科技大學、環球科技大學等特約牙醫師，更時常到雲林特殊教育學校、偏遠小學擔任服務牙醫師；林聖爵說，廖倍顯熱心公益，是社會楷模，足為後人效仿，他將代表斗六市參加雲林縣模範父親。