台南父親節聚餐人潮多 業者憂疫情再現「開放內用要再觀望」

今天是父親節，雖然南部天候不佳，但台南市各家餐廳仍出現聚餐人潮，由於之前母親節後疫情爆發，有人擔心父親節後會不會出現疫情，像是知名的阿霞飯店就至今仍未開放內用，業者也擔心父親節會不會有疫情出現，「還是再觀望一陣子再說」

阿霞雖然沒有開放內用，但父親節的業績相當不錯，第三代經營者吳健豪表示，可能大家都悶太久了，訂餐外帶的人相當多，業績直逼母親節，而往年母親節的業績大約都比父親節好5成，今年父親節的業績比往年都好，不過還是會再觀望一陣子，再決定要不要開放內用。

台南市各餐廳目前可以內用，但必須遵循梅花座、隔板及座位間1.5公尺距離等規定，讓各家餐廳內的消費人數大減，香格里拉台南遠東國際大飯店表示，今天訂位都是全滿的情況，有些人之前對疫情觀望，訂了位又取消，但馬上被其他人訂走，考慮了一陣子又想要訂，因為桌數很有限，就沒辦法訂到。晶英酒店的情況也相同。

而南紡購物中心這幾天出現用餐人潮，館內鴨寮街、漢來海港、開飯川食堂、錦霞樓等餐廳，今天訂位都客滿，雖然台南市之前傳出有北部返家男子被確診，在台南期間與家人前往火鍋店用餐，引發關注，但今天父親節仍有不少人外出用餐，一名消費者表示「相信餐廳會做好防疫措施」、「一年難得請爸爸吃一頓大餐」