宣揚父愛偉大 黃偉哲到府表揚99歲模範父親

宣揚父愛偉大，台南市長黃偉哲今天前往安定區表揚99歲的模範父親蘇南鯧，並致贈獎牌及禮品，感謝其對家庭無私的奉獻，發揚台南市晶鑽爸爸參與家庭經濟、分擔家事及兒女教養的良好典範，市議員陳碧玉及李文俊也到場祝賀。

台南市政府原昨舉辦「超級我爸」父親節感恩表揚活動，因颱風豪雨延期，黃偉哲上午親自到本屆最高齡99歲蘇南鯧安定區住處致意，黃偉哲表示，其實父親節只是一個儀式，最重要的是，讓父母親天天都快樂，為人子女的除了盡量幫忙父母，也要努力奉獻社會，成為社會中堅，父母自然就會很開心。

99歲的蘇南鯧是西裝師傅，拉拔五個孩子長大，均在不同崗位有不錯發展，其中，長子蘇本雄曾在地方擔任蘇姓宗親會會長，也是近年來知名度大幅提升的嘉信建設董事長，在房地產業闖出一片天。

市府表示，今年表揚獎項共有五大類，受表揚的爸爸分別由各區公所、各單位團體及原住民族事務委員會選拔推薦共50位，有熱心公益，善盡家庭責任，教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38位：父代母職，刻苦持家，自強不息的「自強爸爸」1位；照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的「勇者爸爸」6位；替代父母職養育孫姪、甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」3位：秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama(原住民爸爸)」2位。