最暖父親節禮物！義工蓋房今交屋 雲林鄭小妹雀躍巡房
雲林縣四湖鄉鄭姓一家5口住在豬舍改建的老舊破屋裡多年，年僅3歲的鄭小妹童言童語許願「想住大房子」，一樁心願被台灣希望義工團聽見，計畫幫鄭家蓋新房，未料5月中疫情升溫攪局而延宕至今，一行近4百名義工，密集利用4個工作天從北到南來施工，今天總算如期「交屋」，鄭小妹雀躍地「巡房驗屋」，鄭家阿嬤感動直言「這是全家人最棒的父親節禮物！」
家境清寒的鄭小妹，從出生就和爸媽、祖父母同住在屋齡超過50年的豬舍改建舊屋，不僅屋頂天花板幾近塌陷，下雨天裡頭漏水、外頭還會積水，三不五時還有蟲蛇作伴，環境十分簡陋，難以想像如何住人。
社會處長林文志表示，鄭小妹家是縣府長期關心的邊緣戶，其父在工廠工作，但收入有限，其母則因要照顧年幼的鄭小妹，偶而打工貼補家用，另還得照料長輩，經濟拮据，一家人只能克難住在舊房裡。
今年初，鄭小妹畫了一張新家的圖，希望能有間大房子，遠在桃園大溪的台灣希望義工團得知消息，二話不說召集義工團出動，不過原定計畫因疫情被迫延期2個月。
終於等到疫情降溫，上月31日起義工團利用周休二日南下幫鄭家蓋屋，過程中遇西南氣流帶來的大雨，計畫領導人曾瑞德坦言難度很高，冒雨施工必須非常注意腳步與安全性，幸順利完成工程。
台灣希望義工團理事長尤瑞豊說，鄭小妹的新家是由林姓善心人士全額資助建材費用70萬元，透過義工分批各司其職興建而成，最遠從花蓮秀林來的義工楊明輝，擅長就地取材手製工藝，這次他為鄭小妹家特製時鐘掛在牆上，頗有紀念價值；義工也在過程中發現其位置低窪，特別把房屋地基墊高35公分，避免日後遇雨成災。
另屋頂及壁板使用新式建材打造，具防火、保溫、隔熱效果，且為防止日後用電不當及電線走火，線路也加強保護層，讓鄭小妹家更堅固，至少能住30年以上。
「我好喜歡新房子！」鄭小妹面露笑容說。尤瑞豊分享，鄭家人很可愛，施工過程會從隔壁住所跑來「監工」觀察房子進度，也很關心每位義工的安全，讓這裡的一磚一瓦，充滿人與人之間不可言喻的人情味。
義工團擇定今天交屋，恰逢父親節，雙份心意對鄭家人而言意義重大，鄭媽媽頻向義工道謝，鄭小妹原本想唱歌送給義工叔叔和阿姨，但見現場這麼多人，反而害羞了起來，最後送出親手寫的感恩卡片，氣氛溫馨感人；百位義工在團隊例行性的「新房巡禮」儀式後，正式向鄭家人道別，繼續為下一戶需要的人家帶來希望。
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