嘉市第5輪剩800劑莫德納可預約 衛生局:應夠但密切注意

公費疫苗預約平台第五輪，昨天中央指揮中心宣布加開第9類的53、54歲，收到簡訊也可預約接種；嘉義市前一輪因疫苗配發量比預約者少，趕緊關系統喊卡，市府指出，此輪將獲配8800劑莫德納，截至昨天已有7900多人預約，目前研判足夠供應預約，但仍會密切注意。

市府衛生局指出，疫情指揮中心先前配發AZ疫苗以「施打量能」為依據，超出預約的人數，上一輪時才認為各地應有存量而沒足額撥配，使嘉市上輪僅獲配9000劑疫苗、卻湧入超過萬人登記，立即關閉系統不再接受預約。

衛生局統計，這批莫德納預計配給嘉市8800劑，此輪開放1到3類人員及孕婦打第2劑、65歲以上、第9類的55歲以上，另昨天再加開第9類的54及53歲，截至昨天，已登記7900多人，只剩約800多人額度，中央並沒告知有收到簡訊的人數，登記是否會超出劑量，正密切注意。

衛生局認為，此輪中央將劑量算得很精準，且民眾施打莫德納意願高，收到簡訊後幾乎都會登記，基本上不會有多餘劑量，無法再像之前啟用協助「補登」方式替有數位落差民眾施打。