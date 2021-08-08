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台南農損擴大 盼列全品項現金救助區

中央社 / 台南8日電

連日豪大雨導致台南市龍眼、絲瓜、西瓜等農作物出現損害，台南市政府農業局統計至昨天下午為止，損失金額已達新台幣3274萬元，建議中央公告台南市為全品項現金救助地區。

台南市政府農業局長謝耀清今天表示，行政院農業委員會已會同農糧署南區分署、農改場及各相關區公所等單位前往受災地區勘查，初步估算龍眼及絲瓜已達現金救助標準，已送農糧署建議全市公告農損現金救助。

謝耀清指出，各區公所陸續通報木瓜、西瓜、硬質玉米、香瓜及紅龍果等作物災損持續擴大，致災原因主要為水傷、落果、裂果、浸水、授粉不佳等因素。

他說，台南近日的豪大雨造成多處農田淹水，依中央氣象局資料，短期內還有降雨機會，預料農損將再增加，目前待勘災的多項作物受損已達現金救助標準，市府也建請農委會公告台南市為全品項現金救助地區，幫助農民在最短時間內獲得救助。

農糧署 行政院 氣象局

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