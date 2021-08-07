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雲林大排水利防洪老舊 張麗善透過視訊會議向政院爭取

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
二崙蔬菜專區的蔬菜水傷達5成以上，農民搶收。記者蔡維斌／翻攝
二崙蔬菜專區的蔬菜水傷達5成以上，農民搶收。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣長張麗善今天率水利及農業、消防等相關局處主管勘災，巡視虎尾及水林等地區的抽水站和大排，並轉往二崙了解蔬菜災損與供應情況，因今天雨量少，下午指揮中心也從1級開設降為2級，仍呼籲明天防範雨災。

一行人勘查虎尾鎮西安抽水站應急工程，聽取水利處長許宏博說明工程進度。張麗善表示，西安抽水站抽水功能不彰，造成鎮區淹水，改善工程將新建分流箱涵，加強排水功能，加倍排水速度，改善市區淹水。

隨後轉往水林鄉視察昨天溢堤的萬興大排，了解抽水整備，並由農業處長吳芳銘陪同到二崙蔬菜區了解蔬菜供應情況，菜農冒雨搶收，受水傷腐爛的蔬菜達5、6成，情況嚴重。張麗善表示，已爭取天然災害現金救助，請農民放心。

張麗善並透過視訊會議向行政院長蘇貞昌提出調度抽水機、清疏、補助抽水機平台及水利設施改善、維護等5項請求，蘇院長當場指示水利署長盡力協助雲林縣。

包括調度12台移動式抽水機，水利設施維護管理及清疏經費，清理有才寮大排、箔子寮大排的淤積，百餘座抽水站、防潮閘門已達30年以上，鋼筋裸露老舊不堪、抽水功能降低，建議水利署增加補助治理工程費用，以期改善地方治水。

二崙蔬菜專區的蔬菜水傷達5成以上，雲林縣府視察農民搶收。記者蔡維斌／翻攝
二崙蔬菜專區的蔬菜水傷達5成以上，雲林縣府視察農民搶收。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣長張麗善巡視各大排防洪整備。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善巡視各大排防洪整備。記者蔡維斌／攝影

張麗善 水利署 淹水

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