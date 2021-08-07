空拍機下的烏山頭水庫 低水位與滿庫盡是美

今年上半年國內水情一度吃緊，也因為長期沒下雨，卻也出現美景。連日來大雨灌飽各水庫，有的水庫洩洪，有的是自然溢流，又是另種美景，吸引攝影、空拍玩家捕捉畫面。空拍玩家沈統斐拍下烏山頭溢流及曾文水庫洩洪美景很療癒，受網友讚賞。

上周受西南氣流及盧碧颱風外圍環流影響，南部地區大雨不斷，原本持續微幅上升水位的曾文水庫大進帳，短短幾天由7成多進水量，一口氣突破9成，由於西南氣流持續而來，為因應豪雨，2日下午啟動調節性放水至4日上午，最高時3道閘門全開以每秒900立方公尺加大放流力道，共放水8550萬立方公尺，約1個日月潭蓄水量。

因應盧碧颱風帶來的西南氣流，曾文水庫6日上午2度開啟溢洪道放水，並逐步加大放水量，一直持持續到今天。