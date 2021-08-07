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雨再大也要請老爸吃頓飯！疫情加雨天父親節這樣聚餐

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山渡假大飯店的餐廳內用外帶皆可，提供舒適寬敞，防疫又安全的用餐環境。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山渡假大飯店的餐廳內用外帶皆可，提供舒適寬敞，防疫又安全的用餐環境。記者蔡維斌／翻攝

慶祝父親節除了送禮物，陪老爸吃一頓豐盛佳餚已蔚為風氣，每年父親節餐廳都大爆滿，今年父親節欣逢假日，但雲林縣各大餐廳配合防疫，多數仍未開放內用，只提供外帶，但一大桌的菜餚外帶不易，尤其雨天更麻煩，一家知名餐廳體貼服務，用餐車把整桌菜送到客人車上，再帶回家享用，照樣讓全家擁有一餐快樂又豐盛的節慶喜宴。

今天起兩天假日是父親節餐宴旺季，雲林多數餐廳仍不開放內用，只提供訂桌外帶服務，只是一大桌的菜如何帶回家，讓很多人傷腦筋，一家知名餐廳提供貼心服務，只要按訂桌時間到餐廳，由服務員把整桌的料理，連盤帶料紮實包裝，再推到客人的車上，既方便又不會因端菜弄得滿手油湯。

今天這家餐廳的停車場停滿取菜的車輛，客人說，父親節不陪老爸吃一頓豐盛大餐實過意不去，餐廳不內用，疫情和大雨也很不方便，但像這樣整桌帶回家，雨再大照樣可共度一個快樂父親節。

劍湖山渡假大飯店則是雲林縣少數開放內用和外帶的餐廳，不但搭配主題樂園推出「爸氣登場」優惠方案，爸爸只要出示身分證，可享門票299元；蔚藍西餐廳也推出生猛海鮮季，今、明兩天消費滿3000元可享5折加購父親節蛋糕；禪園中餐廳也推出物超所值的精緻料理。

這段期間餐廳都遵照CDC防疫規範，每個座位設透明隔板並採梅花座，保持安全用餐距離，維持在防疫的安全用餐的人數容納範圍，讓大家安心用餐。

受疫情加上大雨連連影響，雲林幾家大餐廳都表示，和過去父親節聚餐盛況相比，訂桌量減少約一半，劍湖山父親節檔期原本預約達8成，因雨也約有1成客人取消用餐。

劍湖山渡假大飯店的餐廳內用外帶皆可，提供舒適寬敞，防疫又安全的用餐環境。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山渡假大飯店的餐廳內用外帶皆可，提供舒適寬敞，防疫又安全的用餐環境。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣多數餐廳只提供外帶，有的餐廳貼心服務把父親節一大桌的菜，幫忙推上車，讓顧客方便帶回家享用。記者蔡維斌／攝影
雲林縣多數餐廳只提供外帶，有的餐廳貼心服務把父親節一大桌的菜，幫忙推上車，讓顧客方便帶回家享用。記者蔡維斌／攝影

父親節 疫情 海鮮

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