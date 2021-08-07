貴舍大排溢堤 嘉縣朴子市牛挑灣農田變魚塭農民悲苦陳情

熱帶低壓及西南氣流帶來豪雨，嘉義縣貴舍大排溢堤，洪水漫淹朴子市牛挑灣，甫插秧的稻田變成魚塭，災情嚴重，正值採收期的苦瓜、哈蜜瓜裂果掉滿地，10多名農民上午向到場勘災的市長吳品叡、議員黃嫈珺陳情，要求縣府改善。

縣府水利處長林谷樺說，農田積淹水、大排水位滿排水不及，附近施作2處滯洪池，1個完工蓄水，另1個滯洪池未完工，緊急調派2部抽水機抽水，會協調建設處拓寬排水箱涵改善。

吳品叡說，牛挑灣居民反映貴舍大排要重新整治，每次急降雨、大雨，農田就會變成魚塭，會與議員督促排水整治、解決水患。

黃嫈珺說，貴舍大排溢堤造成鄰近農田災情慘重，希望盡速提報前瞻計畫，以專業單位規畫，貴舍大排中段尚未施作防護岸，有1280公尺長，盼中央重視， 盡速改善。