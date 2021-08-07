無殼小資族大利多 台南青年公宅興辦戶數可達2900戶

台南都市地價指數3年來一路上漲，帶來居住正義議題，市府積極推動只租不售的青年公宅，盤點全市可興辦計畫戶數可達2900戶，其中1174戶已在今年起陸續動工，市府都發局表示，除了青年公宅，也配合國防部活化土地資產推動公辦都更，照顧市民居住需求。

台南市都發局長莊德樑表示，青年公宅興建已在今年陸續動工，總計可動工戶數1174戶，為加速取得公宅、降低市府財政壓力，青年公宅以公辦都更回饋、政府興建2種方式同時辦理。

目前盤點全市可興辦計畫戶數約2900戶，其中公辦都更由實施者無償回饋公宅，已完成仁德二空新村A、B區、平實營區1期、永康精忠二村等4處招商，4處基地將可提供535戶青年公宅。平實營區2期則在7月26日公告招商，後續還有中興新村、自強新村、大鵬五村、九六新村等基地將陸續辦理，預估還可取得至少525戶公宅。

市府興建首案為小東路青年公宅，工程已在5月動土，完工後可提供379戶青年公宅。另由國家住宅及都市更新中心興建的東區新都心段公宅，也將在年底動工，可提供610戶公宅。

後續還有南區鹽埕段300戶、新市區新北段570戶，目前發包中，未來包括新營區、安南區、永康區等也在持續評估規畫中。莊德樑強調，市府致力維護居住正義，推動青年公宅，後續將以務實多元方式興辦，照顧市民居住需求。