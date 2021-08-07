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明天進入農曆「鬼月」 雲林西螺福興宮封鐘鼓禁鞭炮

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
明天進入農曆「鬼月」，雲林縣西螺福興宮今天舉行封鐘鼓、禁鞭炮儀式，迎接鬼月到來。記者蔡維斌／攝影
明天進入農曆「鬼月」，雲林縣西螺福興宮今天舉行封鐘鼓、禁鞭炮儀式，迎接鬼月到來。記者蔡維斌／攝影

明天農曆七月一日開鬼門，進入俗稱的「鬼月」，雲林縣西螺鎮福興宮今天依俗「封鐘鼓」，停止鳴鐘擊鼓1個月，且不放鞭炮，讓來到陽間的「好兄弟」能安心享受普度。

福興宮今天上午由誦經團祝禱，管委會常務監事鄭志雄率執事人員請出封條、蓋上大印，架梯將封條貼在左鐘、右鼓上完成封鐘鼓儀式。

鄭志雄表示，封鐘鼓代表媽祖慈悲普度眾生，農曆七月有許多民俗禁忌，用意在提醒民眾行事小心，民間信仰著重悲天憫人，封鐘鼓也體現為人設想的精神，因此，農曆七月也被稱作感恩月、慈悲月。

他說，宮廟擂鼓敲鐘含有調兵遣將的意思，為讓好兄弟能接受民眾普施，不受兵將驚擾，從明天子時起暫封鐘鼓，至於鐘鼓貼封條也有避免民眾誤擊鼓鳴鐘的作用。

明天進入農曆「鬼月」，雲林縣西螺福興宮今天舉行封鐘鼓、禁鞭炮儀式，迎接鬼月到來。記者蔡維斌／攝影
明天進入農曆「鬼月」，雲林縣西螺福興宮今天舉行封鐘鼓、禁鞭炮儀式，迎接鬼月到來。記者蔡維斌／攝影
明天進入農曆「鬼月」，雲林縣西螺福興宮今天舉行封鐘鼓、禁鞭炮儀式，迎接鬼月到來。記者蔡維斌／攝影
明天進入農曆「鬼月」，雲林縣西螺福興宮今天舉行封鐘鼓、禁鞭炮儀式，迎接鬼月到來。記者蔡維斌／攝影
明天將進入農曆「鬼月」，雲林縣西螺福興宮今天舉行封鐘鼓、禁鞭炮儀式，迎接鬼月到來。記者蔡維斌／攝影
明天將進入農曆「鬼月」，雲林縣西螺福興宮今天舉行封鐘鼓、禁鞭炮儀式，迎接鬼月到來。記者蔡維斌／攝影

民間信仰 鬼月

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