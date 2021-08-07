雲林農損不分類全面補助 陳吉仲從善如流父親節送大禮

接連多天暴雨，農業大縣的雲林縣，各類蔬果作物，不是葉菜被強雨擊損，就是花生泡水受損，有的倒伏、有的爛根，水災農損持續擴大，雲林縣長張麗善今天勘災時，當場與農委會主委陳吉仲視訊，請求災害補助鬆綁全面開放，立委蘇治芬也在臉書發布農損不分種類全面補助，農委會從善如流，像是送給農民父親節大禮。

雲林農業災損合計已超過4600萬元，雲林縣長張麗善今天到農區大排勘災時，當場以視訊方式，向農會會主委陳吉仲爭取農損災害補助全面鬆綁，建請農委會把雲林縣列為「全品項現金救助地區」減輕農民損失。當場獲陳吉仲正面回應，同意將雲林縣列入全面現金救助區。

張麗善說，今天最新統計雲林農損達4291萬元，畜禽場損失331萬元，合計4622萬元為全國災損第一，估計受損的農作品項多達23項，但農委會目前只公告落花生、食用玉米、甘藷、甘藍、辣椒、越瓜、西瓜、洋香瓜及南瓜等9項救助，為讓受損的農民都能獲得補助，希望農委會能全面開放。

農委會主委陳吉仲在視訊中也同意並表示，為不讓農民冒雨天勘查造成危險，也放寬認定標準，希望能全面性照顧到農民。