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雲林農損不分類全面補助 陳吉仲從善如流父親節送大禮
接連多天暴雨，農業大縣的雲林縣，各類蔬果作物，不是葉菜被強雨擊損，就是花生泡水受損，有的倒伏、有的爛根，水災農損持續擴大，雲林縣長張麗善今天勘災時，當場與農委會主委陳吉仲視訊，請求災害補助鬆綁全面開放，立委蘇治芬也在臉書發布農損不分種類全面補助，農委會從善如流，像是送給農民父親節大禮。
雲林農業災損合計已超過4600萬元，雲林縣長張麗善今天到農區大排勘災時，當場以視訊方式，向農會會主委陳吉仲爭取農損災害補助全面鬆綁，建請農委會把雲林縣列為「全品項現金救助地區」減輕農民損失。當場獲陳吉仲正面回應，同意將雲林縣列入全面現金救助區。
張麗善說，今天最新統計雲林農損達4291萬元，畜禽場損失331萬元，合計4622萬元為全國災損第一，估計受損的農作品項多達23項，但農委會目前只公告落花生、食用玉米、甘藷、甘藍、辣椒、越瓜、西瓜、洋香瓜及南瓜等9項救助，為讓受損的農民都能獲得補助，希望農委會能全面開放。
農委會主委陳吉仲在視訊中也同意並表示，為不讓農民冒雨天勘查造成危險，也放寬認定標準，希望能全面性照顧到農民。
立委蘇治芬今天也在臉書公布，指昨天打電話給農委會主委陳吉仲，表達雲林農損的嚴重，各種作物幾乎都有受損，希望全面放寬補助，獲陳吉仲首肯，守護土地的農民獲國家眷顧，父親節前夕，讓她心有所感，算是送給農民父親節的禮物。
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