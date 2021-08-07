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雲林農損不分類全面補助 陳吉仲從善如流父親節送大禮

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委蘇治芬勘災認為農損擴大，災害補助應放寬，打電話獲農委會同意農損不分類全面補助。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬勘災認為農損擴大，災害補助應放寬，打電話獲農委會同意農損不分類全面補助。記者蔡維斌／攝影

接連多天暴雨，農業大縣的雲林縣，各類蔬果作物，不是葉菜被強雨擊損，就是花生泡水受損，有的倒伏、有的爛根，水災農損持續擴大，雲林縣長張麗善今天勘災時，當場與農委會主委陳吉仲視訊，請求災害補助鬆綁全面開放，立委蘇治芬也在臉書發布農損不分種類全面補助，農委會從善如流，像是送給農民父親節大禮。

雲林農業災損合計已超過4600萬元，雲林縣長張麗善今天到農區大排勘災時，當場以視訊方式，向農會會主委陳吉仲爭取農損災害補助全面鬆綁，建請農委會把雲林縣列為「全品項現金救助地區」減輕農民損失。當場獲陳吉仲正面回應，同意將雲林縣列入全面現金救助區。

張麗善說，今天最新統計雲林農損達4291萬元，畜禽場損失331萬元，合計4622萬元為全國災損第一，估計受損的農作品項多達23項，但農委會目前只公告落花生、食用玉米、甘藷、甘藍、辣椒、越瓜、西瓜、洋香瓜及南瓜等9項救助，為讓受損的農民都能獲得補助，希望農委會能全面開放。

農委會主委陳吉仲在視訊中也同意並表示，為不讓農民冒雨天勘查造成危險，也放寬認定標準，希望能全面性照顧到農民。

立委蘇治芬今天也在臉書公布，指昨天打電話給農委會主委陳吉仲，表達雲林農損的嚴重，各種作物幾乎都有受損，希望全面放寬補助，獲陳吉仲首肯，守護土地的農民獲國家眷顧，父親節前夕，讓她心有所感，算是送給農民父親節的禮物。

雲林水災農損持續擴大已達四千多萬元，到處可見稻作倒伏，農民還得利用雨停到農田趕鳥。記者蔡維斌／攝影
雲林水災農損持續擴大已達四千多萬元，到處可見稻作倒伏，農民還得利用雨停到農田趕鳥。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天勘災時和農委會主委視訊爭取全面開放農損災害補助，獲農委會同意。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天勘災時和農委會主委視訊爭取全面開放農損災害補助，獲農委會同意。記者蔡維斌／攝影
雲林水災農損持續擴大已達四千多萬元，到處可見稻作倒伏。記者蔡維斌／攝影
雲林水災農損持續擴大已達四千多萬元，到處可見稻作倒伏。記者蔡維斌／攝影

農民 農委會 陳吉仲

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