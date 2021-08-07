嘉義農損近1900萬元 翁章梁勘災啟動救助

受西南氣流影響，2日嘉義縣新港鄉降下高達310毫米雨量，全國居冠，造成市區奉天宮周邊淹水，另占全台最大產量蕹菜（空心菜），以及小黃瓜、香瓜泡水損失慘重，今天新港雨勢不大，災情未擴大，上午縣長翁章梁、立委陳明文、台南農改場等共同會勘農業災損，啟動現金救助。

翁章梁說，農委會主委陳吉仲關心南部災情，縣府將儘速與農委會討論，早日完成天然災害救助程序，請災農放心。農民說，蕹菜淹水葉片沾泥，無法採收，香瓜植株無法生長，採收期果實因淹水裂果棄收，小黃瓜淹水基腐植株死亡，後期也無法採收，損失難估計。

截至今天為止，嘉縣農糧類災損金額1896萬3000元，受損包含蕹菜、地瓜葉等葉菜類、西瓜、香瓜、洋香瓜，還有食用玉米等20多項作物，加上畜產5戶養場雞淹水，合計逾2000萬損失。

翁章梁、陳明文由新港鄉長林茂盛、議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、農會總幹事林雅欣、台南區農改場場長楊宏瑛等陪同，勘查小黃瓜、香瓜等作物受損情形。楊宏瑛隨後由農業處長許彰敏陪同，轉往溪口鄉勘查取西瓜、辣椒災情，聽取溪口鄉長孫維聰及議員劉雅文說明災損。