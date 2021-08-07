天公不作美台南美食街人潮稀 商家：老天爺快放晴吧！

中央氣象局對南部縣市發布豪大雨特報，台南市今天停班停課，不過，南市市區上午雨勢未如預期大，雨勢一陣一陣，市區無淹水。但因天雨關係，景點人潮稀落，主要美食商圈人潮也不多，業者說，雨下個不停，明顯影響出遊及購物意願。

上周六是疫情降2級第1個周末，收天雨影響，台南市區赤崁樓、孔廟、台灣文學館、南美館、安平古堡等周邊商圈景點，未見人潮，僅有部分知名小吃店見排隊人潮；隔天周日因中央氣象局發布豪大雨特報，南市停班停課，景點人潮更受影響。

下了1個禮拜的雨，業者無不希望天氣趕快轉晴，好做生意，但因中央氣象局昨晚預報的資料顯示，台南市今天的雨量達停班、停課標準，市府昨晚宣布今天停班停課。

今天上午台南市區的大雨一陣一陣，沒有持續很久，到了中午雨勢已停，安平海濱海上上空還依約可看到藍天。不過，安平老街沒什麼遊客，整條街上幾乎沒人；倒有遊客要到安平古堡，卻因沒營業，令遊客掃興。