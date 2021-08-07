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天公不作美台南美食街人潮稀 商家：老天爺快放晴吧！

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市安平老街幾乎沒人潮，業者唉聲嘆氣。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平老街幾乎沒人潮，業者唉聲嘆氣。記者鄭惠仁／攝影

中央氣象局對南部縣市發布豪大雨特報，台南市今天停班停課，不過，南市市區上午雨勢未如預期大，雨勢一陣一陣，市區無淹水。但因天雨關係，景點人潮稀落，主要美食商圈人潮也不多，業者說，雨下個不停，明顯影響出遊及購物意願。

上周六是疫情降2級第1個周末，收天雨影響，台南市區赤崁樓、孔廟、台灣文學館、南美館、安平古堡等周邊商圈景點，未見人潮，僅有部分知名小吃店見排隊人潮；隔天周日因中央氣象局發布豪大雨特報，南市停班停課，景點人潮更受影響。

下了1個禮拜的雨，業者無不希望天氣趕快轉晴，好做生意，但因中央氣象局昨晚預報的資料顯示，台南市今天的雨量達停班、停課標準，市府昨晚宣布今天停班停課。

今天上午台南市區的大雨一陣一陣，沒有持續很久，到了中午雨勢已停，安平海濱海上上空還依約可看到藍天。不過，安平老街沒什麼遊客，整條街上幾乎沒人；倒有遊客要到安平古堡，卻因沒營業，令遊客掃興。

國華街、民族路赤崁商圈也人潮稀落，無法與疫情相比，街上人潮都是來買小吃的民眾。商家說，雨已下1個多禮拜，雖然飲食業都微解封，可坐下來吃東西，但受天雨影響，來客量還是有限，期待天晴後生意能變好。，

今天天雨又停班停課，台南市安平古堡周邊攤商都沒營業，相當冷清。記者鄭惠仁／攝影
今天天雨又停班停課，台南市安平古堡周邊攤商都沒營業，相當冷清。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華美食商區人潮稀落，業者期盼快天晴。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華美食商區人潮稀落，業者期盼快天晴。記者鄭惠仁／攝影

停班停課 氣象局 疫情

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