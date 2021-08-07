雨彈轟炸嘉義縣山區5鄉鎮災情擴大 路斷坍方樹倒逾50處

熱帶性低氣壓西南氣流為南部帶來豪大雨，嘉義縣今天停班停課，從凌晨零時到中午，以山區阿里山鄉雨量逾400毫米最多，山區5鄉鎮雨量排名全國百大降雨最多地區，縣府建設處統計，共13鄉鎮市50多處道路有坍方落石、樹倒、淹水等災情，全力搶修中。

中央氣象局統計從凌晨零時到中午，全國百大降雨量最多地區，嘉義縣有阿里山、梅山、竹崎、大埔、番路等5鄉共14處測雨量站列入，雨勢集中山區，雖未傳出土石流、房屋淹水、人員傷亡災情，但山區逾50處道路受災。

建設處統計，全縣18鄉鎮市共13個鄉鎮市逾50多處，傳出道路邊坡土石坍方、樹倒、淹水災情，另太保市浮水橋及牛斗山便橋、民雄鄉浮水橋、大林鎮榮林地下道等都傳出淹水災情，道路災情以梅山鄉10多處最多，另有阿里山、中埔、竹崎、大埔、番路鄉等多處道路坍方，建設處與鄉鎮公所聯合救災，陸續搶修通車。