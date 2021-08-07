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雨彈轟炸嘉義縣山區5鄉鎮災情擴大 路斷坍方樹倒逾50處

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府建設處統計，共13鄉鎮市50多處道路有坍方落石、樹倒、淹水等災情，全力搶修中，圖為縣道169線28公里清理坍方落石。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府建設處統計，共13鄉鎮市50多處道路有坍方落石、樹倒、淹水等災情，全力搶修中，圖為縣道169線28公里清理坍方落石。圖／嘉縣府提供

熱帶性低氣壓西南氣流為南部帶來豪大雨，嘉義縣今天停班停課，從凌晨零時到中午，以山區阿里山雨量逾400毫米最多，山區5鄉鎮雨量排名全國百大降雨最多地區，縣府建設處統計，共13鄉鎮市50多處道路有坍方落石、樹倒、淹水等災情，全力搶修中。

中央氣象局統計從凌晨零時到中午，全國百大降雨量最多地區，嘉義縣有阿里山、梅山、竹崎、大埔、番路等5鄉共14處測雨量站列入，雨勢集中山區，雖未傳出土石流、房屋淹水、人員傷亡災情，但山區逾50處道路受災。

建設處統計，全縣18鄉鎮市共13個鄉鎮市逾50多處，傳出道路邊坡土石坍方、樹倒、淹水災情，另太保市浮水橋及牛斗山便橋、民雄鄉浮水橋、大林鎮榮林地下道等都傳出淹水災情，道路災情以梅山鄉10多處最多，另有阿里山、中埔、竹崎、大埔、番路鄉等多處道路坍方，建設處與鄉鎮公所聯合救災，陸續搶修通車。

還在搶修交通中斷的道路：阿里山二萬坪往青年活動中心，縣道169線太和明隧道上邊坡土石崩塌，阿里山鄉縣道155線11公里、鄉道嘉129線11公里處，大埔鄉嘉129線33公里處，梅山鄉縣道169線8公里及鄉道154線，中埔鄉縣道172線44公里處等。縣府呼籲用路人開車上山小心，注意路況。

嘉義縣山區5鄉鎮雨量排名全國百大降雨最多地區，縣府建設處統計，共13鄉鎮市50多處道路有坍方落石、樹倒、淹水等災情，全力搶修中，圖為梅山鄉162甲線第七彎處崩塌。圖／讀者提供
嘉義縣山區5鄉鎮雨量排名全國百大降雨最多地區，縣府建設處統計，共13鄉鎮市50多處道路有坍方落石、樹倒、淹水等災情，全力搶修中，圖為梅山鄉162甲線第七彎處崩塌。圖／讀者提供

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