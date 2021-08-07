台南「安中河」沒出現 居民樂：豪雨竟沒淹水

台南市安南區安中路過去逢雨必淹，有「安中河」之稱，但此次連日豪雨都沒積淹水，讓當地居民感到訝異又開心，梅花里長蔡和豐說，因為安中路一段的水溝和同安路箱涵完工，積淹現象都已改善，去除「安中河」汙名，再加上水溝都做好了，「安中河」不會再現了。

台南市政府近年在安南區進行多項水利工程，包括新設箱涵、抽水站設施及巷弄內側溝等，市長黃偉哲表示，為提供市民更加安全的居住環境，市府在安南區特別加強做了很多防水設施，相信此次通過豪雨及颱風的考驗後，將讓「安中河」變成歷史名詞。

鳯凰里長吳美瑩指出，目前安中路有做抽水站、排水溝及箱涵等設施，排水和洩水的功能都很好，而且安中路口設有臨時抽水站，這次豪雨沒有積淹水情況。

水利局表示，安南區安中路一段及同安路口一帶地勢低窪，造成瞬間強降雨不易排除，每逢瞬間陣雨，路口往往積水難退，針對這樣的情況，市府制定改善計畫，包括新設箱涵以提高安中路一段側溝通水能力，並以自動舌閥分隔海佃路及同安路箱涵，避免外水倒灌。

另外，安中路、怡安路交叉路口處利用既有綠地新建地下抽水井，並設置電動沉水式抽水機降低道路積水，讓安中路與同安路段長期飽受積淹水問題得以改善。