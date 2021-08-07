西南氣流雨量驚人 曾文水庫已排出3座南化水庫蓄水量

熱帶低壓及西南氣流為南部山區帶來豪大雨，曾文水庫集水區一夜累計雨量達200毫米，從今天凌晨零時到中午12點，水庫進水量達1億立方公尺，比一座南化水庫總蓄水量還多，今天仍持續打開3道閘門進行調節性放水中，並加大放水量，統計從因應8月豪雨，曾文水庫從2日起至今天中午12時累計放水2.63億立方公尺，超過3座南化水庫蓄水量。

曾文水庫目前持續調節放水中，半夜雨勢相當大水庫也大量進水，清晨5點時逐步調高放水量到每秒2250立方公尺，上午更加大到每秒3150立方公尺，水庫最大入流量高達每秒3952立方虫尺，到中午已降到每秒1400立方公尺，這波調節放水將持續把水位降到226公尺，增加滯洪防洪空間，後續再蓄回228公尺。

曾文水庫因應8月豪雨，從2日下午5點啟動調節性放水、最高時3道閘門全開以每秒900立方公尺加大放流力道，4日上午11點關溢洪道，調整從防淤隧道排水量，持續放水8550萬立方公尺；因應盧碧颱風帶來的西南氣流，6日上午2度開啟溢洪道放水，並逐步加大放水量，一直持持續到今天。