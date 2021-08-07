網批黃偉哲「平假日放假雙標」 也有人讚「神換你當」

台南市今天停止上班上課，但許多網友認為昨天的風雨比今天大多了，結果市府昨晚果斷地宣布今天停班停課，昨天卻沒停班課，質疑市長黃偉哲決策平日、假日停班停課擁有「雙標準」，紛紛湧入市長臉書留言，不過，也有網友稱讚黃偉哲「知道今天風雨嚴重，神要換你當了！」

受到熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，台南連日降雨，台南市政府今天上午開設2級1階應變中心，由黃偉哲坐鎮指示相關措施，要求局處即時掌握道路坑洞及作物損害等災情。隨後他到鹽水溪、運河視察，並在臉書發文提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防方及落石，低窪地區防淹水。

網友在底下留言「市長辛苦了！安全第一！」、「天災難測，市府團隊搶修道路很辛苦，不要受鍵盤酸民影響，市長加油」、「市長知道今天風雨很嚴重，馬上果斷宣布停班停課，不按讚不行，神要換你當了」。

但有網友不滿地說「昨天早上大風大雨你不宣布？」，有人抱怨昨天風雨大的全身都濕，上萬勞工還是冒著強風暴雨出勤，對勞工來說昨天上班才是真正影響安危，今天放假真的無感。有人表示，昨天下班開車停紅燈車子都在晃動，何況是機車，真替機車族擔心，質疑平假日宣布放假根本兩套標準。

對此，南市府表示，停班停課的標準都需依據中央氣象局預報雨量，目前台南仍持續豪大雨特報，市府團隊全員戒備中，對於網友的各種看法都予以尊重。

目前區公所已協助疏散撤離六甲區、龍崎區、楠西區、白河區19人，1人依親，共20人；水利局也分配1868片防水擋板給14個易淹水區公所運用，另外也向水利署申請支援1千片防水擋板，若道路、住家或大樓地下室有需求，可向區公所或水利局申請。