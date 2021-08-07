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布袋建德宮百年傳統「火燈夜巡驅鬼」 因疫情取消

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
明天農曆鬼月登場，往年鬼月前3天，嘉義縣百年傳統布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」打頭陣驅鬼，揭開序幕，今年新冠疫情肆虐，為避免群聚，火燈夜巡活動取消，圖為去年火燈夜巡 宗教活動。圖／嘉縣府提供
明天農曆鬼月登場，往年鬼月前3天，嘉義縣百年傳統布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」打頭陣驅鬼，揭開序幕，今年新冠疫情肆虐，為避免群聚，火燈夜巡活動取消，圖為去年火燈夜巡 宗教活動。圖／嘉縣府提供

明天農曆鬼月登場，往年鬼月前3天，嘉義縣民俗宗教活動，以百年傳統的布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」打頭陣驅鬼，揭開序幕，今年新冠疫情肆虐，嘉縣又實施加強版二級防疫，為避免群聚，火燈夜巡活動取消。

文化觀光局說，火燈夜巡是具特色重要無形文化資產，在鬼月前3 天，村民信眾手拿火把，陪李王爺巡視各庄，溝通、安撫那些不願意在7月享受供奉的惡靈，施展神威鎮壓惡靈，今年疫情取消與廟方合辦火燈夜巡活動。

過溝建德宮公告，辛丑年火燈夜巡活動停止辦理，配合政府防疫措施，降低群聚風險，農曆6月27、28、29日（國曆8月5、6、7日）建德宮火燈夜巡活動取消辦理。

文化觀光局前年規畫「神鬼傳奇」系列活動，去年改為主題「嘉義好神」系列，鬼月前3天火燈夜巡，由縣長翁章梁等人點燃火把，數千信眾在農曆7月開鬼門前夕，持火把跟隨李王爺繞行庄頭，今年沒有火燈夜巡熱鬧廟會，信眾在家或到廟宇祭拜祈求平安。

明天農曆鬼月登場，往年鬼月前3天，嘉義縣百年傳統布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」打頭陣驅鬼，揭開序幕，今年新冠疫情肆虐，為避免群聚，火燈夜巡活動取消，圖為去年火燈夜巡 宗教活動。圖／嘉縣府提供
明天農曆鬼月登場，往年鬼月前3天，嘉義縣百年傳統布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」打頭陣驅鬼，揭開序幕，今年新冠疫情肆虐，為避免群聚，火燈夜巡活動取消，圖為去年火燈夜巡 宗教活動。圖／嘉縣府提供

鬼月 疫情

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