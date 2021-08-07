聽新聞
test
0:00 / 0:00
布袋建德宮百年傳統「火燈夜巡驅鬼」 因疫情取消
明天農曆鬼月登場，往年鬼月前3天，嘉義縣民俗宗教活動，以百年傳統的布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」打頭陣驅鬼，揭開序幕，今年新冠疫情肆虐，嘉縣又實施加強版二級防疫，為避免群聚，火燈夜巡活動取消。
文化觀光局說，火燈夜巡是具特色重要無形文化資產，在鬼月前3 天，村民信眾手拿火把，陪李王爺巡視各庄，溝通、安撫那些不願意在7月享受供奉的惡靈，施展神威鎮壓惡靈，今年疫情取消與廟方合辦火燈夜巡活動。
過溝建德宮公告，辛丑年火燈夜巡活動停止辦理，配合政府防疫措施，降低群聚風險，農曆6月27、28、29日（國曆8月5、6、7日）建德宮火燈夜巡活動取消辦理。
文化觀光局前年規畫「神鬼傳奇」系列活動，去年改為主題「嘉義好神」系列，鬼月前3天火燈夜巡，由縣長翁章梁等人點燃火把，數千信眾在農曆7月開鬼門前夕，持火把跟隨李王爺繞行庄頭，今年沒有火燈夜巡熱鬧廟會，信眾在家或到廟宇祭拜祈求平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言