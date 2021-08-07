新港奉天宮百年傳統鬼月封鐘鼓 彰顯媽祖慈悲度眾生

明天8月8日適逢農曆7月1日民俗鬼月，開鬼門日子，奉祀開臺媽祖的嘉義縣新港奉天宮，依傳統上午在每年農曆的6月最後一天「封鐘鼓」，停止鳴鐘擊鼓，封鐘鼓以免被不知情者誤敲，驚嚇來陽間接受普度「先民、好兄弟」。

奉天宮董事長何達煌率董監事，在祭典儀式結束後親自封鐘鼓。農曆7月封收鐘鼓傳統，源自笨港天后宮時期，迄今數百年歷史，開臺媽祖今年駐臺400年仍維持傳統，展現媽祖慈悲普度眾生精神。

「封鐘鼓代表媽祖慈悲普度眾生」，董事長何達煌說，即使人人懼怕無形眾生，媽祖也不忍傷害無家可歸「先民、好兄弟」。每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神。

到了農曆7月，為避免來陽間「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受陽間普度，依例禁止。「封鐘鼓」儀式在農曆6月29 日舉行，上午誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安。

傳統古禮封鐘鼓後，廟方農曆7月不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日清晨5點，重新啟封鐘鼓；今年因新冠疫情肆虐、人心惶惶，奉天宮特別舉辦「靈寶禳灾和瘟息災祈安暨無上拔度普度齋壇」，12日特聘高功道長在宮廟前廣場舉行，為信眾消災祈福。