海象差貨輪擱淺布袋港堤岸3天難搶救 船東吊起6只貨櫃

嘉義縣布袋商港定期貨輪「山寶2號」，5日下午從澎湖返航回布袋港時，遭強風大浪推移偏移航道，擱淺堤岸，今天第3天，客輪不斷遭海浪拍打，坐底河床沙灘，所幸船上油料貨物未漏出汙染海洋，船東雇大型吊車搶救吊起放置甲板掉落海面，以及卡在消波塊共6只貨櫃。

盧碧颱風掀起強風巨浪，5日下午往返台灣澎湖之間貨輪「山寶2號」，擱淺布袋商港堤岸，9名船員獲救，聯合應變小組調軟墊防護船身，但貨輪經不起1夜強風巨浪拍打，碰撞消波塊，海象差，船身遭大浪吞沒，只剩船首尾浮出海面，岌岌可危。

從5日至今海象差風浪大，船東無法出動拖船，也無法抽油，所幸船身未斷裂，柴油未滲漏海面，裝民生雜貨貨櫃泡在海中，應變小組監視海面，佈設攔油索，避免漏油造成海洋汙染。