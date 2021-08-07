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海象差貨輪擱淺布袋港堤岸3天難搶救 船東吊起6只貨櫃
嘉義縣布袋商港定期貨輪「山寶2號」，5日下午從澎湖返航回布袋港時，遭強風大浪推移偏移航道，擱淺堤岸，今天第3天，客輪不斷遭海浪拍打，坐底河床沙灘，所幸船上油料貨物未漏出汙染海洋，船東雇大型吊車搶救吊起放置甲板掉落海面，以及卡在消波塊共6只貨櫃。
盧碧颱風掀起強風巨浪，5日下午往返台灣澎湖之間貨輪「山寶2號」，擱淺布袋商港堤岸，9名船員獲救，聯合應變小組調軟墊防護船身，但貨輪經不起1夜強風巨浪拍打，碰撞消波塊，海象差，船身遭大浪吞沒，只剩船首尾浮出海面，岌岌可危。
從5日至今海象差風浪大，船東無法出動拖船，也無法抽油，所幸船身未斷裂，柴油未滲漏海面，裝民生雜貨貨櫃泡在海中，應變小組監視海面，佈設攔油索，避免漏油造成海洋汙染。
外傳貨輪「山寶2號」沉沒，高雄港務分公司布袋管理處說，「山寶2號」貨輪擱淺處水淺又有大批消波塊，「要如何下沉」，客輪是坐底河床沙灘上，天氣海象變好，船東會馬上展開拖吊抽油，派潛水伕下海潛水處理，「山寶2號」是海盛航運公司貨輪，噸位1416、船長75.39公尺、船寬12.5公尺、平均吃水3.9公尺，船上共35只貨櫃，柴油13公秉、滑油1600公升。
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