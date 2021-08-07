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水庫豐沛洩洪 安平開台天后宮恭請「商羊」神鳥返天庭

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平開台天后宮今晨舉辦恭送「商羊」神鳥儀式，將神鳥迎至鹽水溪出海口，循水道回天庭。圖／安平開台天后宮提供
台南市安平開台天后宮今晨舉辦恭送「商羊」神鳥儀式，將神鳥迎至鹽水溪出海口，循水道回天庭。圖／安平開台天后宮提供

台南安平開台天后宮於今年4月旱象嚴重時，舉辦祈雨大典，迎請「商羊」神鳥來到人間幫忙降雨，目前各地雨水豐沛，水庫紛紛達到滿水位，廟方經擲笅請示，今天清晨6時由市長黃偉哲擔任主祭官將「商羊」神鳥恭請返回天庭，也祈求風調雨順。

國內去年無颱風加上今年春季旱象嚴重，水情嚴重，民眾無不期盼天降甘霖。安平開台天后宮於4月29日舉辦祈雨大典，依古禮「雩祭」，台南市37區各大廟宇，也共同祈疏，引動「商羊起舞」，感謝天恩「商羊」神鳥帶來水氣。5月間起陸續有梅雨，一波波西南氣流帶來大雨，各地水庫豐盈，今天叩謝神恩，以三獻禮恭送「商羊」歸位，雩祭圓滿禮成。儀式由黃偉哲擔任主祭官，陪祭官有天后宮主委盧友禮、民政局長姜淋煌、安平區長賴青足、市警第四分局副分局長潘顧天等人。

儀式結束後，由主委盧友禮、民政局長姜淋煌、安平區長賴青足等共同將「商羊」神鳥恭請出廟，並由道長王浤儒迎至鹽水溪出海口，循水道回天庭。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，4月29日奉請天上聖母、四海龍王之首東海龍王、水仙尊王屈原大夫等三聖臨壇，代為轉達蟻民向玉皇上帝祈願祈雨，並誦唱《太上洞淵說請雨龍王經》，當日即興雲布雨。5月中旬後陸續迎來連日降雨，緩解缺水旱象，6月起彩雲、烟花、盧碧等颱風擦身而過，帶來大量雨水，全台受到雨水滋潤，南化水庫在7月滿庫，自然溢洪，接著曾文水庫、烏山頭水庫洩洪，8月初各水庫都達到接近滿水位蓄水量。

各地水庫豐沛，台南市安平開台天后宮今晨舉辦恭送「商羊」神鳥返回天庭儀式。圖／安平開台天后宮提供
各地水庫豐沛，台南市安平開台天后宮今晨舉辦恭送「商羊」神鳥返回天庭儀式。圖／安平開台天后宮提供

南化水庫 天后宮 旱象

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