水庫豐沛洩洪 安平開台天后宮恭請「商羊」神鳥返天庭

台南安平開台天后宮於今年4月旱象嚴重時，舉辦祈雨大典，迎請「商羊」神鳥來到人間幫忙降雨，目前各地雨水豐沛，水庫紛紛達到滿水位，廟方經擲笅請示，今天清晨6時由市長黃偉哲擔任主祭官將「商羊」神鳥恭請返回天庭，也祈求風調雨順。

國內去年無颱風加上今年春季旱象嚴重，水情嚴重，民眾無不期盼天降甘霖。安平開台天后宮於4月29日舉辦祈雨大典，依古禮「雩祭」，台南市37區各大廟宇，也共同祈疏，引動「商羊起舞」，感謝天恩「商羊」神鳥帶來水氣。5月間起陸續有梅雨，一波波西南氣流帶來大雨，各地水庫豐盈，今天叩謝神恩，以三獻禮恭送「商羊」歸位，雩祭圓滿禮成。儀式由黃偉哲擔任主祭官，陪祭官有天后宮主委盧友禮、民政局長姜淋煌、安平區長賴青足、市警第四分局副分局長潘顧天等人。

儀式結束後，由主委盧友禮、民政局長姜淋煌、安平區長賴青足等共同將「商羊」神鳥恭請出廟，並由道長王浤儒迎至鹽水溪出海口，循水道回天庭。