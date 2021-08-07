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整理包╱熱低登陸、雨彈狂炸 8月7日全台停班課一覽

南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

台南南化5條土石流紅色警戒 今早強制撤離上百住戶

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南南化區玉山里羌黃坑土石流警戒上午轉紅色，玉井警分局員警協助公所強制撤離住戶。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區玉山里羌黃坑土石流警戒上午轉紅色，玉井警分局員警協助公所強制撤離住戶。記者吳淑玲／翻攝

盧碧颱風雖轉為熱帶低氣壓，但引進西南氣流為台南山區帶來豪雨，南化區玉山里昨天下午3點40分土石流黃色警戒，區公所和員警晚上6點10分完成玉山里羌黃坑保全戶疏散撤離勸告，計55戶86人；柚子腳由2鄰鄰長聯繫5戶11人勸告撤離；晚上新增關山里黃色警戒 ，因179線土石崩落、路況不佳，夜間行車危險，請里長及里幹事電話勸告撤離，保全戶計5戶7人。今天上午通知玉山里改為紅色警戒，南化區長余全立一早和公所人員及警方協助下，前往強制撤離住戶中。

玉井警分局玉山派出所昨晚協助南化區公所預防性撤離，土石流警戒不斷更新，警方請大家注意安全，並配合公所預防性撤離，其中紅色警戒：南化區玉山里新增5條。黃色警戒有楠西區密枝里2條、照興里2條、龜丹里1條、灣丘里2條。維持黃色警戒的南化區關山里6條。

另台3線362K及353.8K樹木倒塌及沿線土石崩塌影響交通 ，由楠西分駐所警力已先擺放交通錐警示用路人，並通知工務單位前往排除。臺3線378公里路樹倒塌，玉井派出所員警與熱心民眾合力排除，交通恢復順暢，無法處理部分通知工務單位到場排除。

依中央氣象局資料，台南市今天上午有21條土石流潛勢溪流達黃色土石流警戒，分別在南化、東山、楠西及白河，南化玉山里5條達紅色警戒，正在強制撤離住戶中。

台南市水利局統計凌晨至今天上午10點最大累積雨量白河區170.5毫米、主要降雨熱區多在白河區、東山區、南化區等山區。24小時累計雨量南化269毫米、白河265毫米及楠西 261毫米前3名都在山區。

台南南化區玉山里羌黃坑土石流警戒上午轉紅色，玉井警分局員警協助公所強制撤離住戶。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區玉山里羌黃坑土石流警戒上午轉紅色，玉井警分局員警協助公所強制撤離住戶。記者吳淑玲／翻攝
玉井警分局玉山派出所員警協助南化區公所預防性撤離山區居民。圖／警方提供
玉井警分局玉山派出所員警協助南化區公所預防性撤離山區居民。圖／警方提供
台南南化區玉山里羌黃坑土石流警戒上午轉紅色，玉井警分局員警協助公所強制撤離住戶。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區玉山里羌黃坑土石流警戒上午轉紅色，玉井警分局員警協助公所強制撤離住戶。記者吳淑玲／翻攝

玉山 白河 土石流

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