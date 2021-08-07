防備！雲林今早只下小雨 大排抽水到呆水位橋樑暫封閉

雲林縣從昨晚雨勢變小，今天早上甚至短暫停雨，雲林縣長張麗善和防災團隊即到沿海地區巡視各大排防備情況。第四、第五河川局也都投入河川與大排防災，為即將到來強雨作好準備。

雲林縣昨天以沿海地區淹水嚴重，包括台西、麥寮、水林及四湖等鄉都傳出災情，甚至水林鄉萬興大排出現水位暴漲溢堤，許多家戶淹水。

今天暴雨將來襲，早上幸好出現短暫性停雨，許多村民在家前堆砂包或設小水門防杜積水來犯。雲林縣長張麗善在指揮中心開完防災會議後，即到水林鄉等淹水區及西安抽水站巡視。聽取水利處長許宏博的整備防災簡報。

許宏博指出，昨晚到今早雨勢變小，但各地抽水機仍持續抽水，把大排水位抽降至呆水位，以因應強雨瞬間積水難洩，各抽水站啟動，閘門先打開放水，降低排水水位後再關閉。