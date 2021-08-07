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防備！雲林今早只下小雨 大排抽水到呆水位橋樑暫封閉

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林沿海地區昨天淹水嚴重，住家都淹水，今天村民加強防備。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海地區昨天淹水嚴重，住家都淹水，今天村民加強防備。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣從昨晚雨勢變小，今天早上甚至短暫停雨，雲林縣長張麗善和防災團隊即到沿海地區巡視各大排防備情況。第四、第五河川局也都投入河川與大排防災，為即將到來強雨作好準備。

雲林縣昨天以沿海地區淹水嚴重，包括台西、麥寮、水林及四湖等鄉都傳出災情，甚至水林鄉萬興大排出現水位暴漲溢堤，許多家戶淹水。

今天暴雨將來襲，早上幸好出現短暫性停雨，許多村民在家前堆砂包或設小水門防杜積水來犯。雲林縣長張麗善在指揮中心開完防災會議後，即到水林鄉等淹水區及西安抽水站巡視。聽取水利處長許宏博的整備防災簡報。

許宏博指出，昨晚到今早雨勢變小，但各地抽水機仍持續抽水，把大排水位抽降至呆水位，以因應強雨瞬間積水難洩，各抽水站啟動，閘門先打開放水，降低排水水位後再關閉。

水林部分橋樑包括萬興橋，基於安全仍封閉。許多家戶忙著堆砂包防備，村民說淹怕了，希望能安度這兩天。

雲林沿海地區昨天淹水嚴重，住家都淹水，今天民眾堆砂包加強防備，直說實在淹怕了。記者蔡維斌／影攝
雲林沿海地區昨天淹水嚴重，住家都淹水，今天民眾堆砂包加強防備，直說實在淹怕了。記者蔡維斌／影攝
雲林沿海地區昨天淹水嚴重，住家都淹水，今天民眾堆砂包加強防備，直說實在淹怕了。記者蔡維斌／影攝
雲林沿海地區昨天淹水嚴重，住家都淹水，今天民眾堆砂包加強防備，直說實在淹怕了。記者蔡維斌／影攝
雲林縣長張麗善今早到各淹水區巡視，了解防災整備情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今早到各淹水區巡視，了解防災整備情況。記者蔡維斌／攝影
台西地區昨天淹水嚴重，最嚴重時還連床都快淹沒，今天村民加強防備。記者蔡維斌／翻攝
台西地區昨天淹水嚴重，最嚴重時還連床都快淹沒，今天村民加強防備。記者蔡維斌／翻攝
今天上午暫時停雨但各大排持續抽水，降低水位因應暴雨來襲。記者蔡維斌／攝影
今天上午暫時停雨但各大排持續抽水，降低水位因應暴雨來襲。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區昨天淹水嚴重，住家都淹水，今天民眾堆砂包並把家具堆高，加強防備，直說實在淹怕了。記者蔡維斌／影攝
雲林沿海地區昨天淹水嚴重，住家都淹水，今天民眾堆砂包並把家具堆高，加強防備，直說實在淹怕了。記者蔡維斌／影攝

淹水 海地 張麗善

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