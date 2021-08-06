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校長心灰意冷退休 台南教產：應制定校長遴選自治條例

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員許又仁日前在市議會上提案，制定高中及國中小校長遴選自治條例。圖／擷取畫面
台南市議員許又仁日前在市議會上提案，制定高中及國中小校長遴選自治條例。圖／擷取畫面

台南市議員許又仁日前在議會提案推動制定「高級中等學校校長遴選自治條例」、「國民中小學校長遴選自治條例」，台南市教育產業工會及台南市教師會今天表示支持，認為由多起狀況來看，更加凸顯校長遴選規定提升法源位階的必要性。

台南市教育產業工會表示，今年度中小學校長遴選雖已完成，但遴選過程中發生校長因對於遴選制度心灰意冷而選擇退休，致受教師、家長支持的校長無法連任等情事；也有某國中校長遴選完成後，新任校長請侍親假未上任，改由教育局遴派代理校長就任。該會認為，其中狀況皆因校長遴選制度受行政機關干涉過多所致，有必要將校長遴選規定提升法源位階為自治條例。

台南市教育產業工會指出，南市「國民中小學校長遴選要點」自2011年訂定後，10年來幾乎每年1修，共修訂10次，修正次數之多，令人不解，也讓人質疑遴選要點的穩定性。

針對許又仁所提的「校長遴選自治條例」，台南教育產業工會認為，條文與現行市府教育局的校長遴選要點及補充規定等行政規則無異，如經由議會制定為「校長遴選自治條例」，不僅可以提升校長遴選要點的法源位階、去除人治色彩，更能展現教育的進步。

台南教產指出，制定「校長遴選自治條例」可以讓校長遴選作業更穩定與透明化，落實校長遴選精神，為學校找到適合的校長；而教師參與校長遴選作業也能進一步維護教師的專業自主權，同時提升校長辦學尊嚴並給予家長教育參與權。因此，除支持推動制定「校長遴選自治條例」，並呼籲議員不分黨派共同支持，讓台南的教育能更往前一步。

校長遴選 教育局 人質

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