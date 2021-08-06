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台南龍崎邊坡崩塌1千多平方公尺 原拒撤住戶3人撤離
台南連日山區大雨，造成龍崎區石嘈里蜈蜞埔3號旁邊坡土石崩塌嚴重，市府副秘書長邱忠川代表市長黃偉哲關心慰問受災住戶，因雨勢持續、下午會勘後原婉拒撤離住戶撤離依親。
龍崎區長顏振羽表示，與石嘈里長余瑞凱會同市府水利局科長邱雨文、農委水保局台南分局課長林瑞仁、林務局嘉義林管處技士邱明春現地勘察；
現場先由區公所將災損區域覆蓋帆布，避免雨水滲入造成第二次傷害，以確保住戶安全。
經勘查估計崩塌地面積約1050平方公尺，工程修復經費約1500萬元，會勘結果由水保局及林務局各負擔750萬，區公所負責設計施工。為免盧碧颱風外圍環流造成災情擴大，區公所下午3點出動撤離小組，會同派出所及里長安排崩塌地上方住戶兩戶三人撤離依親。
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